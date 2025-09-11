  • Megjelenítés
Az Auchan is bejelentette a nyugdíjas-utalványos akcióját
Az Auchan is bejelentette a nyugdíjas-utalványos akcióját

Az Auchan bejelentette, hogy a nyugdíjas-utalvánnyal fizetők hűségpontokat gyűjthetnek és ha valaki csak egy utalványt használ fel minden vásárlásánál, akkor duplázhatja is a 30 ezer forintot.

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat az Auchan áruházakban bizalompontokra is lehet váltani november végéig. Az akció keretében minden, utalvánnyal részben vagy egészben fizetett vásárlás után a végösszeg 10 százalékának megfelelő, legfeljebb 3 ezer forint értékű pontot írnak jóvá a bizalomkártyával rendelkező vásárlóknak.

A konstrukció miatt akkor jár a legtöbb visszatérítés,

ha a nyugdíjasok több alkalommal, minden vásárlásnál csak egy utalványt használnak fel.

Így tíz különböző vásárlással akár 30 ezer forintnyi pont is gyűjthető, amelyet később levásárolhatnak. Az Auchan ajánlata 2025. november 30-ig érvényes, a pontokat legfeljebb 72 órán belül jóváírják.

Az egyszeri, 30 ezer forintos támogatásra a nyugdíjasok és egyes nyugdíjszerű ellátásban részesülők – például fogyatékossággal élők – jogosultak. Az utalványokat a postások 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesítik. Felhasználásukra december 31-ig van lehetőség, kizárólag hideg élelmiszer vásárlására. Nem válthatók készpénzre, pénz nem jár vissza belőlük, és nem névreszólóak, így bárki felhasználhatja. Meleg ételre, alkoholra, dohányárura, vegyipari cikkekre és kozmetikumokra nem érvényesek.

Korábban az Aldi és a Lidl is bejelentette, hogy milyen kedvezményt adnak a nyugdíjas-utalvánnyal fizetőknek. A Lidl legalább 5000 forint értékű utalvány beváltásakor 500 forintos kupont ad a vásárlóknak. Az Aldiban 1000 forint értékű kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.

