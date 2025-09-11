  • Megjelenítés
Egyetlen szektoron múlik a recesszió Európa egyik legfejlettebb országában
Egyetlen szektoron múlik a recesszió Európa egyik legfejlettebb országában

Portfolio
1,3 százalékkal bővülhet a svájci GDP idén a UBS Bank frissített előrejelzései szerint. Az alpesi ország gazdasága egyelőre ellenáll a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 39 százalékos vámoknak, a közeljövőben azonban a külkereskedelmi feltételek romlása nagy mértékben fékezheti a gazdaságot. A növekedés sorsa lényegében egyetlen ágazat, a gyógyszeripar kezében van, az USA-ba történő export visszaesése ugyanis azt eredményezné, hogy jövőre stagnálna az alpesi ország gazdasága.

Szeptember elején frissítette gazdasági előrejelzéseit a svájci UBS Bank, amely immár a Donald Trump által kivetett 39 százalékos vámok és az erre adott első vállalati reakciókat is visszatükrözik.

A gazdasági növekedés szempontjából legfontosabb tényező idén - és várhatóan jövőre is - a vámháború lesz, amely Svájc számára az átlagosnál is nagyobb kihívást jelent. A vámok már most is súlyosan érintik a termékexportot, amely legnagyobb mértékben a gyógyszerkivitelt vetették vissza.

Az alpesi ország gazdasága erős tavaszt produkált: negyedéves alapon az év első három hónapjában 0,7, míg a következő időszakban 0,1 százalék volt a GDP növekedése, nagyban köszönhetően a vámháború miatt előrehozott külföldi rendeléseknek.

Bár az év második felében a vámháború erősödő hatásai miatt a gazdaság enyhe zsugorodása várható, a UBS Bank szakértői szerint pedig az idei évben 1,3 százalék lehet a svájci növekedés.

A legnagyobb növekedési kockázatot természetesen a vámháború jelenti: amennyiben hosszú távon megmaradnak a 39 százalékos vámok, úgy a svájci növekedés akár 0,4 százalékponttal is elmaradhat a most becsülttől a következő 4 negyedévben.

Az alpesi ország gazdaságának sorsa egy ágazat, a gyógyszeripar kezében van.

A gyógyszerek egyelőre még mentesek Trump 39 százalékos vámjai alól, de az amerikai elnök már többször is beszélt azon tervéről, hogy egy rövidebb átmeneti időszakot követően (amíg az amerikai vállalatok felkészülnek az import helyettesítésére) magas vámmal sújtaná a szektort.

Mindez katasztrofális hatással lenne a svájci gazdaságra, amely főként gyógyszereket exportál az Egyesült Államokba. A svájci gyógyszergyártók középtávon várhatóan képesek lesznek kellő termelési kapacitást kiépíteni az USA-ban, a svájci export visszaesése ugyanakkor várhatóan felemészti az ország USA-val szembeni külkereskedelmi többletét és a növekedést is számottevően fékezné. Az elmúlt évek piaci trendjét tekintve az amerikai export visszaszorulása középtávon akár 2,3 százalékponttal is csökkentheti a nominális GDP növekedését - áll a UBS Bank elemzésében.

A UBS előrejelzése szerint az alpesi ország reál GDP-jének növekedése az idei 1,3 százalék után jövőre 0,9 százalék lehet. A lassulás fő oka a vámháború lesz, de a várakozások szerint a lakossági fogyasztás sem fogja jövőre olyan mértékben húzni a gazdaságot, mint idén. A kedvezőtlen hatásokat a német állam növekvő keresletélénkítő beruházásai ellensúlyozzák majd.

Ebből is látszik, hogy a növekedési előrejelzést komoly kockázatok övezik, a gyógyszeripari export visszaesése és a jelenlegi vámok érvényben maradása esetén pedig akár stagnálhat is jövőre a svájci gazdaság.

A mély recesszió lehetőségét ugyanakkor kizárják az elemzők.

Az elmúlt másfél évben a gazdaság fő támasza a hazai fogyasztás volt, amely várhatóan a következő időszakban is megmarad. Ezzel együtt a fogyasztás gazdaságélénkítő hatása az idő előrehaladtával lassulhat, köszönhetően a deflációs veszély miatt alacsony bérnövekedésnek és a várhatóan emelkedő munkanélküliségnek. Ez utóbbit a vámok miatt kapacitásaikat áthelyező vállalatok leépítései okozhatják.

Az inflációt tekintve a relatíve felértékelt svájci frank, az alacsony energiaárak és a csökkenő növekedési kilátások a legfontosabb meghatározó tényezők. Bár a fogyasztói áremelkedés szinte teljesen eltűnt az országból,

a UBS Bank közgazdászai szerint egyhamar nem köszönt be a defláció az alpesi országban.

Az infláció idén 0,2, míg jövőre 0,5 százalék körül alakulhat.

