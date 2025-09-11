Egyre több autót vesznek a kínaiak, az új kocsik fele már alternatív hajtású

A kínai járműgyártók szakmai képviseleti szervezete, a China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) csütörtökön publikált adatai alapján Kínában a járműeladások éves összevetésben 16,4 százalékkal 2,857 millióra emelkedtek augusztusban, miután júliusban 14,7 százalékos bővülést jegyeztek fel.
Havi bázison a járműeladás 10,1 százalékkal nőtt augusztusban.
A világ legnagyobb újautó-piacán a new energy vehicles (NEV) gyűjtőnév alatt kategorizált, a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járművek augusztusi értékesítése éves összehasonlításban 26,8 százalékkal 1,395 millióra emelkedett, ami a teljes belföldi kínai újautó-eladás 48,8 százalékát tette ki az év nyolcadik hónapjában.
Az idei első nyolc hónapban a járműeladások éves összevetésben 12,6 százalékkal 21,13 millióra emelkedtek, a NEV-értékesítés 36,7 százalékkal 9,63 millióra bővült.
A CAAM előrejelzése szerint a kínai járműeladások idén 4,7 százalékkal 32,9 millióra bővülnek a tavalyi 4,5 százalékos növekedés után. A szövetség ugyanakkor arra számít, hogy a teljesen elektromos autókat (EV-ket) és a plug-in hibrideket is magában foglaló új energiákkal hajtott járművek (NEV) értékesítésének növekedési üteme a tavalyi 35,5 százalékról 24,4 százalékra lassul 2025-ben.
A kínai járműeladások 2024-ben 4,5 százalékkal 31,436 millióra emelkedtek, ami jelentős lassulást jelent a 2023-ban regisztrált 12 százalékos növekedéshez képest.
Címlapkép forrása: Portfolio
