Eljött az idő: Kína elkezdi törleszteni régi tartozását

Peking nagyszabású programot indíthat, hogy 2027-ig rendezze a helyi önkormányzatok által felhalmozott, magáncégeknek járó kifizetetlen számlákat. A terv szerint állami bankok nyújtanának hiteleket a régióknak, ám ezzel a pénzügyi kockázat a bankrendszerre tolódna át.

Kína arra készül, hogy kezelje a helyi önkormányzatok által a magánszektor felé felhalmozott, jelentős hátralékot,

amelyet egyes becslések több mint 1000 milliárd dollárra (GDP kb. 5%-ára) tesznek – közölték az ügyet ismerő források.

A kormány azt fontolgatja, hogy állami bankokat és szakpolitikai pénzintézeteket – köztük a China Development Bankot – kér fel arra, hogy hiteleket nyújtsanak a helyi hatóságoknak, így azok ki tudnák fizetni a lejárt tartozásokat – mondták a források, akik névtelenséget kértek, mivel a téma bizalmas.

Az első szakaszban legalább 1 billió jüan (140 milliárd dollár) adósság rendezéséről lenne szó, amelyek magáncégek felé tartoznak, és a program hosszabb távú kezdeményezés része lenne – tette hozzá egyikük. A cél, hogy a folyamat 2027-re lezáruljon.

Hszi Csin-ping elnök februárban elhangzott, de csak múlt hónapban nyilvánosságra hozott beszédében figyelmeztetett, hogy

a kormányzat késedelmes fizetései alááshatják az emberek bizalmát a hatóságokban.

Peking első számú vezetője szerint a ki nem fizetett számlák „megbéníthatják” a nehéz helyzetben lévő magáncégeket, és kárt okoznak „az egész társadalomnak”.

Bár az intézkedés enyhülést hozna a magánszektor számára, a kockázat jelentős része az állami bankokra hárulna, amelyek amúgy is növekvő hitelveszteségekkel küzdenek.

A Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, a Nemzeti Pénzügyi Szabályozó Hatóság és a China Development Bank nem reagált a megkeresésekre.

A kínai önkormányzatokhoz köthető entitások összesen 10 billió jüan (1,4 billió dollár) adóssággal tartozhatnak vállalatoknak és közszolgáknak, ami a tavalyi GDP mintegy 7%-ának felel meg – becsülte Li Daokui közgazdász.

A Caitong Securities múlt heti jelentésében úgy becsülte, hogy Kína idén mintegy 200 milliárd jüan értékben bocsáthat ki speciális kötvényeket a cégeknek járó hátralékok törlesztésére, főként a földtartalék és a projektfinanszírozási kötvények terhére.

Az elmúlt hónapokban

a hatóságok felszólították a nagy bankokat, hogy nyújtsanak támogatást, többek között rövid távú likviditási hitelekkel segítsék a regionális kormányzatokat

a hozzájuk köthető entitások tartozásainak rendezésében – közölték a források. Bár ezeket a hiteleket jellemzően nem a helyi önkormányzatok vették fel, azok felelősek a visszafizetésért, mivel garanciát vállaltak az érintett szervezetekre.

A bankárok ugyanakkor aggódnak a kockázatok miatt, és szabályozói biztosítékokra lenne szükségük, hogy ne vonják őket felelősségre, ha a hitelek bedőlnek – jegyezte meg egyikük.

A kínai bankok már most is profitabilitási gondokkal küzdenek, miután az elmúlt években arra kényszerítették őket, hogy olcsó hitelekkel támogassák a gazdaságot, ami rekordmélységbe nyomta a marzsokat. Emellett a mérlegeikre egyre nagyobb nyomást gyakorol a rossz hitelek halmozódása. Az idei év első felében az öt legnagyobb kereskedelmi bank 3,51 billió jüannyi céltartalékot különített el a hitelezési veszteségekre, ami csaknem 6%-kal magasabb, mint tavaly év végén.

