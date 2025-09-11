  • Megjelenítés
Elszabadult az infláció Romániában
Portfolio
Kétéves csúcsra ugrott Romániában az infláció - számolt be róla a Bloomberg. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 9,9 százalékkal haladták meg az egy évvel ezelőtti szintet, amely 2,1 százalékponttal magasabb a júliusi drágulási ütemnél. Az infláció gyorsulásának fő oka a román kormány augusztusi adóemelése volt, így a jegybank véleménye szerint az árnövelő hatás egyszeri lesz.
A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy 2 éve nem gyorsult úgy az árak emelkedése Romániában, mint idén augusztusban.

A fogyasztói árak a múlt hónapban átlagosan 9,9 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel ezelőttinél.

Az infláció ezzel több, mint 2 százalékponttal gyorsult júliushoz képest és 0,5 százalékponttal meghaladta az elemzők várakozásait is. A legnagyobb drágulás az energia- és üzemanyagok esetében volt tapasztalható.

A hirtelen drágulás főként egy kormányzati intézkedésnek, az augusztusi áfa- és jövedéki adóemelésnek köszönhető. Az általános forgalmi adó augusztus 1-től 2 százalékponttal lett magasabb (19-ről 21 százalékra, a kedvezményes kulcs pedig 9-ről 11 százalékra emelkedett). Az intézkedésre az állami bevételek növelése miatt volt szükség,

Románia ugyanis jelenleg Európa egyik legnagyobb költségvetési hiányával rendelkezik, amit a közeljövőben számottevően csökkentenie kell.

A költségvetési deficit tavaly meghaladta a GDP 8 százalékát, idén pedig szintén bőven 7 százalék felett alakulhat.

A hirtelen megugró infláció fontos információt jelent a monetáris politika számára, az árnyomás tartós erősödésére ugyanis általában kamatemeléssel szokott reagálni a központi bank. A jegybank által megválaszolandó fő kérdés most az, hogy az infláció hirtelen megugrása csak a kormány adóemelése miatti egyszeri hatás, vagy a tartósan erősödő áremelkedés jele.

Mugur Isarescu, a román jegybank elnöke múlt hónapban úgy nyilatkozott, hogy a kamatszint akár hosszabb ideig a jelenlegi 6,5 százalékos szinten maradhat,

a jelenlegi gyorsuló infláció leküzdéséhez pedig nem feltétlenül szükséges a kamatok emelése.

A román központi bank nemrég módosította inflációs előrejelzését, mely alapján az áremelkedés üteme idén 9 százalék felett tetőzhet, de jövőre 3 százalék közelébe csökken.

Andreea Elena Draghia, a Raiffeisen bukaresti irodájának közgazdásza szerint

az infláció alakulásával kapcsolatos bizonytalanság a jövőben magas marad, így a jegybank várhatóan egészen jövő májusig a jelenlegi szinten tartja majd az alapkamatot - még akkor is, ha a gazdaság rossz teljesítménye a monetáris lazítás felé mutatna.

