Halálos kórság terjed a magyar határ közelében, az emberre is veszélyt jelent

A nyúlpestis, szaknyelven myxomatózis, Bécs és Alsó-Ausztria után Burgenlandot is elérte. Az első hivatalosan megerősített esetet Eisenstadt (Kismarton) környékén azonosították. A betegség különösen aggasztó, mivel egy új mutáció következtében már nemcsak a házinyulakat, hanem a mezei nyulakat is súlyosan érinti.
Charlotte Klement állatorvos tájékoztatása szerint a vírus elsősorban szúnyogok, kullancsok és egyéb rovarok közvetítésével terjed, és rendkívül könnyen átvihető egyik állatról a másikra.
A szakemberek a fertőzés gyors terjedési üteme miatt a betegség további burgenlandi elterjedésére számítanak.
A kór már nemcsak a vadon élő populációkat érinti, hanem egyes tenyészetekben is megjelent. Werner Zinkl, a Kaninchenzüchter szövetség vezetője hangsúlyozza, hogy bár a megfelelő ólhigiénia segíthet a megelőzésben, a fertőzés ritkán még a leggondosabb tartási körülmények között is előfordulhat.
A fertőzött állatok jellemző tünetei közé tartozik a szemek duzzanata, levertség, és a betegség gyors lefolyása – a megfertőződött nyulak többsége 1-2 héten belül elpusztul. Bár maga a myxomatózis vírus az emberre nem jelent közvetlen veszélyt, a szakértők figyelmeztetnek, hogy a betegséget követően kialakulhat egy bakteriális fertőzés, a tularémia, amely már kutyákra és emberekre is átterjedhet.
A helyzet kezelésére a tartomány monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel együttműködve.
A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy semmiképpen ne érintsenek elhullott nyulakat, kutyáikat pedig tartsák pórázon a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.
Elhullott állat észlelése esetén azonnal értesíteni kell a helyi vadászokat.
A szakértői előrejelzések szerint a betegség további terjedése várható, ezért mind a természetjárók, mind a nyúltartók részéről fokozott elővigyázatosság indokolt a következő időszakban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
