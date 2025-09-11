Halálos kórság terjed a magyar határ közelében, az emberre is veszélyt jelent

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A nyúlpestis, szaknyelven myxomatózis, Bécs és Alsó-Ausztria után Burgenlandot is elérte. Az első hivatalosan megerősített esetet Eisenstadt (Kismarton) környékén azonosították. A betegség különösen aggasztó, mivel egy új mutáció következtében már nemcsak a házinyulakat, hanem a mezei nyulakat is súlyosan érinti.

Charlotte Klement állatorvos tájékoztatása szerint a vírus elsősorban szúnyogok, kullancsok és egyéb rovarok közvetítésével terjed, és rendkívül könnyen átvihető egyik állatról a másikra.

A szakemberek a fertőzés gyors terjedési üteme miatt a betegség további burgenlandi elterjedésére számítanak.

A kór már nemcsak a vadon élő populációkat érinti, hanem egyes tenyészetekben is megjelent. Werner Zinkl, a Kaninchenzüchter szövetség vezetője hangsúlyozza, hogy bár a megfelelő ólhigiénia segíthet a megelőzésben, a fertőzés ritkán még a leggondosabb tartási körülmények között is előfordulhat.

A fertőzött állatok jellemző tünetei közé tartozik a szemek duzzanata, levertség, és a betegség gyors lefolyása – a megfertőződött nyulak többsége 1-2 héten belül elpusztul. Bár maga a myxomatózis vírus az emberre nem jelent közvetlen veszélyt, a szakértők figyelmeztetnek, hogy a betegséget követően kialakulhat egy bakteriális fertőzés, a tularémia, amely már kutyákra és emberekre is átterjedhet.

A helyzet kezelésére a tartomány monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel együttműködve.

A hatóságok arra kérik a természetjárókat, hogy semmiképpen ne érintsenek elhullott nyulakat, kutyáikat pedig tartsák pórázon a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.

Elhullott állat észlelése esetén azonnal értesíteni kell a helyi vadászokat.

A szakértői előrejelzések szerint a betegség további terjedése várható, ezért mind a természetjárók, mind a nyúltartók részéről fokozott elővigyázatosság indokolt a következő időszakban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images