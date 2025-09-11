  • Megjelenítés
Hamarosan itt az EKB kamatdöntése
Hamarosan itt az EKB kamatdöntése

Portfolio
Az Európai Központi Bank 14.15-kor teszi közzé a kamatdöntésének eredményét, amelyet 14.45-kor a sajtótájékoztató követ. Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Az Európai Központi Bank az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de most egyre erősebb a jel, hogy a történet fordulóponthoz ért. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő időszak nem a további vágásokról fog szólni – de hogy pontosan mi jön ezután, abban már koránt sincs akkora egyetértés.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

