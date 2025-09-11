  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Pénteken is tovább folytatódik a héten megszokott tendencia a nagykereskedelmi üzemanyagárak tekintetében - írja a holtankoljak.

Nem változik a benzin és a gázolaj ára sem.

Így 2025.09.11-én az alább átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter 
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
Címlapkép forrása: Shutterstock

