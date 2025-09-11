Közeleg az anyák szja-mentessége, nyilatkozatot kell hozzá tenni hamarosan

A kedvezmény az anyák teljes személyi jövedelemadóját nullára csökkenti, de csak bizonyos jövedelmek esetén. Nevezetesen, a kedvezmény csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le, így például
- a munkabér,
- a megbízási díj,
- az egyéni vállalkozók kivétje vagy
- az átalányban megállapított jövedelem esetében
alkalmazható az új szabály - emlékeztet a tanácsadócég közleménye.
Nem csökken viszont a kamatjövedelem, az osztalék vagy az ingatlan bérleti díjának közterhe.
További megkötés, hogy bár a jogszabály már október 1-jén hatályba lép, a szeptemberben megszolgált, és ezért októberben kifizetett munkabér után a kedvezmény még nem érvényesíthető. Így a legtöbb érintett november elején fog a kedvezményből először részesülni, amikor az októberi munkabérüket megkapják.
„Nem csak a jelenleg gyermeket nevelő, hanem akár a nyugdíj mellett dolgozó anyák is igénybe vehetik a kedvezményt” – hívta fel a figyelmet Honyek Péter, a PwC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó területének igazgatója. „Az ugyanis nem csak a jelenleg saját háztartásban nevelt, és ezért családi pótlékra jogosító gyermekek után jár, hanem azon személyek után is, akikre tekintettel az anya legalább 12 éven keresztül családi pótlékra volt jogosult – akár az 1980-as években” – tette hozzá a szakember.
Emellett az elhunyt gyermekek is figyelembe vehetőek, ha utánuk nem járt 12 évig családi kedvezmény. Végezetül a fogyatékkal élő, szociális intézményi ellátásban részesülő gyermekeket is figyelembe lehet venni, ha velük az anya rendszeresen tartja a kapcsolatot. Értelemszerűen a kedvezmény az örökbefogadott gyermekek után is jár. Viszont a kedvezményt megalapozó 12 évbe csak a magyarországi családi pótlékra való jogosultság időszaka számít bele. Így ha például az édesanya Németországban nevelte fel három gyermekét, majd utána Magyarországra költözik, akkor neki nem jár a kedvezmény.
További jó hír, hogy a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt a családi kedvezmény nem veszik el akkor sem, ha az anya egyedülálló, vagy férje, élettársa nem dolgozik. Ugyanis a háromgyermekes anya a családi kedvezmény által biztosított adómegtakarítást a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékából is levonhatja. Igaz, a családi járulékkedvezmény teljes kihasználásához három kiskorú gyermek esetén közel 803 ezer forint havi bruttó fizetésre van 2025-ben szükség.
Adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni október első felében
A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét év közben csak akkor fogják a munkáltatók figyelembe venni a munkavállalók bérszámfejtése során, ha a jogosult anyák adóelőleg-nyilatkozatot adnak a munkáltatójuknak. Ezt október első felében célszerű megtenni annak érdekében, hogy a kedvezmény hatását a családok már 2025-ben, és ne csak a bevallásuk benyújtását követően – 2026 első felében – élvezhessék. Az erre szolgáló formanyomtatvány várhatóan október első napjaitól lesz elérhető a NAV honlapján.
