  • Megjelenítés
Közeleg az anyák szja-mentessége, nyilatkozatot kell hozzá tenni hamarosan
Gazdaság

Közeleg az anyák szja-mentessége, nyilatkozatot kell hozzá tenni hamarosan

Portfolio
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől, a két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák január 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét. A PwC összefoglalta a három gyermekesekre vonatkozó legfontosabb praktikus tudnivalókat.

A kedvezmény az anyák teljes személyi jövedelemadóját nullára csökkenti, de csak bizonyos jövedelmek esetén. Nevezetesen, a kedvezmény csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le, így például

  • a munkabér,
  • a megbízási díj,
  • az egyéni vállalkozók kivétje vagy
  • az átalányban megállapított jövedelem esetében

alkalmazható az új szabály - emlékeztet a tanácsadócég közleménye.

Nem csökken viszont a kamatjövedelem, az osztalék vagy az ingatlan bérleti díjának közterhe.

További megkötés, hogy bár a jogszabály már október 1-jén hatályba lép, a szeptemberben megszolgált, és ezért októberben kifizetett munkabér után a kedvezmény még nem érvényesíthető. Így a legtöbb érintett november elején fog a kedvezményből először részesülni, amikor az októberi munkabérüket megkapják.

„Nem csak a jelenleg gyermeket nevelő, hanem akár a nyugdíj mellett dolgozó anyák is igénybe vehetik a kedvezményt” – hívta fel a figyelmet Honyek Péter, a PwC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó területének igazgatója. „Az ugyanis nem csak a jelenleg saját háztartásban nevelt, és ezért családi pótlékra jogosító gyermekek után jár, hanem azon személyek után is, akikre tekintettel az anya legalább 12 éven keresztül családi pótlékra volt jogosult – akár az 1980-as években” – tette hozzá a szakember.

Emellett az elhunyt gyermekek is figyelembe vehetőek, ha utánuk nem járt 12 évig családi kedvezmény. Végezetül a fogyatékkal élő, szociális intézményi ellátásban részesülő gyermekeket is figyelembe lehet venni, ha velük az anya rendszeresen tartja a kapcsolatot. Értelemszerűen a kedvezmény az örökbefogadott gyermekek után is jár. Viszont a kedvezményt megalapozó 12 évbe csak a magyarországi családi pótlékra való jogosultság időszaka számít bele. Így ha például az édesanya Németországban nevelte fel három gyermekét, majd utána Magyarországra költözik, akkor neki nem jár a kedvezmény.

További jó hír, hogy a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt a családi kedvezmény nem veszik el akkor sem, ha az anya egyedülálló, vagy férje, élettársa nem dolgozik. Ugyanis a háromgyermekes anya a családi kedvezmény által biztosított adómegtakarítást a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékából is levonhatja. Igaz, a családi járulékkedvezmény teljes kihasználásához három kiskorú gyermek esetén közel 803 ezer forint havi bruttó fizetésre van 2025-ben szükség.

Adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni október első felében

A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét év közben csak akkor fogják a munkáltatók figyelembe venni a munkavállalók bérszámfejtése során, ha a jogosult anyák adóelőleg-nyilatkozatot adnak a munkáltatójuknak. Ezt október első felében célszerű megtenni annak érdekében, hogy a kedvezmény hatását a családok már 2025-ben, és ne csak a bevallásuk benyújtását követően – 2026 első felében – élvezhessék. Az erre szolgáló formanyomtatvány várhatóan október első napjaitól lesz elérhető a NAV honlapján.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt szja-terveit - kiszámoltuk, mit jelent ez

Drága segítség: jönnek az új családtámogatások, de komoly árat fizethetünk érte

5 globális trend, ami megváltoztatja az adórendszerünket

Lesújtó előrejelzés érkezett Magyarországról

Pillanatokon belül jön a kormány új intézkedése - Kinek kedveznek valójában?

Hatalmas adóváltozások jönnek 2026-ban, és ez még nem minden

Döntött a parlament az szja-mentességről

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
gomba-fertőzés-járvány-járványveszély-immunrendszer-mutáns
Gazdaság
Rászabadult egy veszélyes kór Európa kórházaira, a halálozás a 60%-ot is elérheti
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility