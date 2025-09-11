  • Megjelenítés
Magyarország időjárása: vasárnap jöhet a fordulat
Gazdaság

Magyarország időjárása: vasárnap jöhet a fordulat

MTI
Szárazabbra fordul az időjárás a hétvégén, de vasárnap ismét csapadék érkezik.

Szárazabbra fordul az időjárás a hétvégén: pénteken és szombaton jellemzően napos, gomolyfelhős idő várható, a csúcshőmérsékletek kevéssel 30 Celsius-fok alatt alakulnak. Vasárnap azonban egy frontális felhőzet vonul át az országon, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni, a szél élénk, olykor erős lesz és

a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt alakulnak a maximum-hőmérsékletek

- derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.

Szombaton a hajnali párásság és ködfoltok feloszlása után alapvetően napos időre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Napközben inkább csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar, estétől azonban növekedésnek indulhat a felhőzet, ezzel együtt elsősorban az északi, illetve a nyugati vidékeken a csapadék esélye is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, inkább csak a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet a hajnali 11-18 fokról délutánra 24-29 fok közé emelkedik.

Vasárnap jobbára összefüggő frontális felhőzet vonul át az ország felett nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, zivatar kíséretében. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a déli, délkeleti, majd az északnyugatira, északira forduló szelet. Hajnalban 14-20 fok várható, a csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25-27 fokig is felmelegedhet a levegő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

