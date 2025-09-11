Megszólalt a Roszatom is a Paks II.-t érintő uniós bírósági döntésről

Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks II. állami támogatását engedélyező 2017-es bizottsági döntést, így Brüsszelnek újra kell vizsgálnia a projekt jogszerűségét. A Roszatom erre reagálva hangsúlyozta: továbbra is elsődleges feladatának tekinti a beruházás megvalósítását a legmagasabb biztonsági előírások szerint.

A VG részére eljuttatott közleményében az orosz vállalat kiemelte, hogy a projekt fontos a magyar gazdaságnak és az atomerőmű üzembe helyezése után stabil, megfizethető áramforrást biztosít majd az országnak.

Hozzátették, hogy a Roszatom számára

továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása

a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően és a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával.

Előzmények

Az Európai Unió Bírósága mai ítéletével

megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es döntését,

amely engedélyezte a magyar kormány számára, hogy állami támogatást nyújtson a Paks II. atomerőmű projekthez. Ez komoly fordulatot jelent azt jelenti, hogy a következő hónapokban a Bizottságnak ismételten meg kell vizsgálnia a Paks II. projektet jóváhagyó állami támogatási döntésének körülményeit.

Bár önmagában az ítélet nem tiltja meg a beruházás folytatását, de komoly bizonytalanságot okoz, amely könnyen befolyásolhatja a jövőbeli kivitelezési munkálatokat. Sőt, a döntés akár még azt is jelentheti, hogy amennyiben a bíróság által kifogásolt állami támogatás részét képező közbeszerzési eljárás mellőzését az uniós joggal ellentétesnek minősítik az új eljárásban, akkor Magyarországot egy új közbeszerzési eljárás lefolytatására is kötelezhetik - ami könnyen ellehetetlenítené a projekt orosz féllel történő kivitelezését.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Anatolij Malcev