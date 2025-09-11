Megszűnt a líra felértékelése, ami évekig vonzotta a befektetőket

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A Monetáris Politikai Bizottság döntése értelmében az egynapos hitelkamat 46%-ról 43,5%-ra, míg a betéti kamat 41,5%-ról 39%-ra csökkent.

A lépés után a török líra árfolyama alig változott, 41,295-ön kereskedtek a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A vártnál gyorsabb kamatcsökkentés azt követően történt, hogy Fatih Karahan jegybankelnök arra kérte az elemzőket, hogy a headline infláción túl vizsgálják meg az adatok részleteit is. Szerinte a keresleti oldalról érkező árnyomás továbbra is összhangban van a dezinflációs folyamattal.

"Az infláció alapvető trendje lassult augusztusban" - közölte a bizottság a döntést kísérő nyilatkozatában.

Bár a GDP-növekedés meghaladta az előrejelzéseket a második negyedévben, a végső belföldi kereslet gyenge maradt

– tették hozzá.

Az augusztusi infláció 33%-os értéke meghaladta az elemzői várakozásokat, a második negyedéves növekedés pedig erőteljes maradt. Ez arra késztette a nagy bankokat, köztük a JPMorgan Chase-t és a Morgan Stanley-t, hogy csökkentsék a kamatvágásra vonatkozó előrejelzéseiket.

Figyelemre méltó változás, hogy a jegybank eltávolította a döntést kísérő szövegből a reál líra-felértékelődésre vonatkozó utalást, amely eddig a monetáris politika egyik sarokköve volt.

Ez a stratégia az elmúlt évben Törökországot a világ egyik legjövedelmezőbb carry trade célpontjává tette.

A jegybank közölte, hogy a dezinflációt a "kereslet, az árfolyam és a várakozások csatornáin keresztül" kívánja fenntartani. Cevdet Akcay jegybank-alelnök augusztusban már jelezte, hogy az infláció csökkenésével a reál felértékelődés nem lesz olyan erős, mint korábban.

A török piacokat emellett politikai bizonytalanság is terheli, mivel egyre éleződik a feszültség az ország fő ellenzéki pártja és az igazságszolgáltatás között, ami kötvény- és részvényeladásokhoz vezetett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images