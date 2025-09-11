  • Megjelenítés
Mesterséges intelligenciával szimulálták a Fed döntését
Egy szimulált Fed-ülésen az AI-alapú döntéshozók viselkedése azt mutatta, hogy a politikai nyomás polarizálja a monetáris politikai döntéseket - ismertette egy közelmúltban megjelent tanulány eredményeit a Reuters.

A George Washington Egyetem kutatói által augusztus 31-én közzétett tanulmányban mesterséges intelligencia ügynökökkel szimulálták a Federal Open Market Committee (FOMC) ülését. Az AI-ágenseket a valós bizottsági tagok korábbi politikai álláspontjai, életrajzai és beszédei alapján modellezték.

A virtuális FOMC valós gazdasági adatokat és pénzügyi híreket dolgozott fel a döntéshozatal során. Sophia Kazinnik és Tara Sinclair kutatása szerint

amikor politikai nyomás nehezedett a testületre, az AI-ágensek megosztottabbá váltak, és gyakoribbá vált a nézeteltérés.

"Ez a szimuláció azt mutatja, hogy a Federal Reserve csak részben szigetelt el a politikától", és hogy "a külső ellenőrzés befolyásolhatja a belső döntéshozatalt, még egy formális szabályok által vezérelt intézményben is" - írták a tanulmányban. A szimuláció a 2025. júliusi FOMC-ülést modellezte.

Bár kevés jegybank állhat készen arra, hogy AI-ágensekre bízza a monetáris politikai döntéseket, egyre többen használják a technológiát működésük egyszerűsítésére. A Fed generatív AI-modellekkel elemezte az FOMC-ülések jegyzőkönyveit, az Európai Központi Bank gépi tanulási modelleket alkalmaz az euróövezeti infláció előrejelzésére.

A Bank of Japan AI-t használ információgyűjtésre és gazdasági elemzések elmélyítésére. Decemberben közzétett kutatásuk nagy nyelvi modellekkel (LLM) mutatta be, hogy az áremelkedést okozó kulcsfontosságú tényezők az alapanyagárakról a munkaerőköltségekre tolódhatnak át.

Az ausztrál jegybank egy új AI-eszközt tesztel, amely összefoglalókat készít szakpolitikai elemzési kérdésekről - jelentette be Michele Bullock kormányzó szeptember 3-án. "Egyértelműen nem használunk AI-t monetáris vagy egyéb politika kialakítására vagy meghatározására" - mondta. "Ehelyett a hatékonyság javítására és a munkatársak erőfeszítéseinek fokozására törekszünk olyan területeken, mint a kutatás és elemzés."

A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) áprilisi jelentésében megállapította, hogy a központi bankok stratégiai fontosságot tulajdonítanak az AI-nak, és aktívan kísérleteznek adatlekérdezéssel és -elemzéssel. "A felszín alatt azonban sok központi bank még csak a kezdeti alkalmazási fázisban van", tekintettel arra, hogy biztosítani kell a technológia megfelelő irányítással és minőségi adatokkal történő használatát.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

