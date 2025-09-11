Nem változtatott a kamatokon az EKB

Az eurózóna gazdaságának ellenállóságát ismételten megerősíti Lagarde, hogy az első féléves növekedés nemcsak az előrehozott rendeléseknek volt köszönhető, hanem a fogyasztásnak és beruházásnak, miközben a második negyedéves növekedés felülmúlta a várakozásokat. Ezzel együtt várhatóak még fordulatok az európai gazdaságban, de a jelenlegi 0,3 százalékpontos növekedési felülvizsgálat aláhúzza az idei kilátások javulását.

A jövőben ráadásul két terület, a lakosság erősödő fogyasztása (amely a megtakarítások csökkenése miatt várható) és növekvő állami beruházások tovább tudják ösztönözni a gazdaságokat, ezen hatások pedig várhatóan képesek lesznek ellensúlyozni a vámháború hatásait.