Nem változtatott a kamatokon az EKB
Nem változtatott a kamatokon az EKB

A várakozásoknak megfelelően 2%-on hagyta a betéti kamatot az Európai Központi Bank. A frissített inflációs előrejelzés szerint a fogyasztói árak emelkedése a jelenlegi 2 százalékos szint környékén mozog majd a következő években. A növekedési kilátások javultak júniushoz képest, így a korábbi 0,9 százalék helyett 1,2 százalékkal bővülhet idén az eurózóna gazdasága. A kamatdöntést szokásosan sajtótájékoztató követ 14.45-től, az eseményekről ebben a cikkben élőben közvetítünk.
Nemcsak az előrehozott rendelések miatt nőtt a gazdaság tavasszal

Az eurózóna gazdaságának ellenállóságát ismételten megerősíti Lagarde, hogy az első féléves növekedés nemcsak az előrehozott rendeléseknek volt köszönhető, hanem a fogyasztásnak és beruházásnak, miközben a második negyedéves növekedés felülmúlta a várakozásokat. Ezzel együtt várhatóak még fordulatok az európai gazdaságban, de a jelenlegi 0,3 százalékpontos növekedési felülvizsgálat aláhúzza az idei kilátások javulását.

A jövőben ráadásul két terület, a lakosság erősödő fogyasztása (amely a megtakarítások csökkenése miatt várható) és növekvő állami beruházások tovább tudják ösztönözni a gazdaságokat, ezen hatások pedig várhatóan képesek lesznek ellensúlyozni a vámháború hatásait.

A növekedési- és inflációs kockázatok kiegyenlítettek

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatban Lagarde ismételten a kockázati faktorokra hívta fel a figyelmet. Megismételte azon állítását, hogy a növekedési és inflációs kockázatokat egyaránt figyeli a jegybank. Végezetül az EKB elnöke hangsúlyozta, hogy az inflációs kockázatok kiegyenlítettebbek lettek, ami nem összekeverendő a lefelé mutató kockázatok erősödésével.

Ezzel együtt az inflációs kilátások lefelé mozdultak június óta

- ismerte el az elnök.

A jövőben azonban új kockázatok jöhetnek, melyek kezeléséhez az ülésről ülésre határozás a megfelelő stratégia.

Meglepetést kell okozniuk az adatoknak egy esetleges kamatvágáshoz?

Az eurózóna makrogazdasági adatairól Lagarde azt mondta, hogy nem kell őket bizonyító, vagy cáfoló szemszögből nézni, a monetáris politikai döntések mindig azok értelmezésén és a kockázatok megvitatásán alapulnak. Az EKB elnöke megragadta az alkalmat a nagy frekvenciájú, jó minőségű adatok értékelésére, amely nagyban segíti a monetáris döntéshozást.

Ne próbáljuk túlmagyarázni az adatokat

- zárta gondolatait Lagarde.

Lagarde két új tagot, Martin Köchert és Dimitar Radevet köszöntött a monetáris tanácsban, akik Ausztriát és Bulgáriát képviselik majd. Az elnök ezután kijelentette, hogy örül Bulgária euróövezeti csatlakozásának és az eurózóna bővülésének. A korábbi évtizedek bizonytalanságához és technikai nehézségéhez képest az euró stabilitást és kiszámíthatóságot hozott, melynek alapját az EKB ár- és pénzpiaci stabilitási mandátuma jelenti. Lagarde elmondta, hogy minden országnak, így Bulgáriának is megvan a lehetősége a véleménynyilvánításra és a szavazásra, amelyet természetesen tiszteletben fog tartani. Az elnök egyedül az átváltáshoz kapcsolódó áremelések veszélyét nevezte meg kockázati faktorként, melyet a bolgár államnak kell hatóságilag szabályoznia és kordában tartania.

Jó állapotban az európai kötvénypiacok

A francia és német kötvényhozamok emelkedésével kapcsolatban Lagarde kijelentette, hogy az EKB folyamatosan figyeli az egyes országok állampapír-piacait, amelyek jelenleg jó állapotban vannak és kellő likviditással rendelkeznek. Az elmúlt években ráadásul a német 10 éves kötvényekhez képest mért kockázati felárak is csökkentek, ami a piacok stabilizációjára utal.

A 2 százaléktól enyhén eltérő infláció nem ad okot beavatkozásra

Az inflációs előrejelzéseket szeptemberben enyhén emelte az európai jegybank, a hosszú távon pedig az euró árfolyama és a gazdaság állapota lesz a meghatározó. Bár a tényleges infláció eltérhet a 2 százalékos jegybanki céltól, az EKB a tartós folyamatokat figyeli, így ettől való enyhe eltérés nem feltétlenül jár következményekkel majd.

Lagarde nem kommentálta a francia kormányválság kockázatait

A hosszú lejáratú kötvényhozamokkal és a francia kormányválsággal kapcsolatban Lagarde azt mondta, hogy a döntéshozók megfeszítetten dolgoznak a bizonytalanság csökkentése érdekében, az európai fiskális szabályoknak azonban mindenkinek, így Franciaországnak is meg kell felelnie.

Kiegyenlítődtek a kockázatok

Az EKB elnöke szerint a jegybank nem korlátozza helyzetértékelését az inflációra, a korábban említett kockázatok a gazdaság minden aspektusára vonatkoznak, jelenleg pedig sokkal kiegyenlítettebbek, mint júniusban. 3 hónapja óriási bizonytalanság uralta az európai gazdaságot, az amerikai-európai megállapodás azonban megszüntette az európai megtorlás és a kereskedelmi háború veszélyét, miközben a vállalatok most már egy stabilabb környezetben tudnak működni.

Kérdések következnek

Az első kérdező szerint az EKB kamatcsökkentési ciklusa véget ért, melyet Lagarde úgy pontosított, hogy az elmúlt évek dezinflációs folyamata értek véget. Ezzel pedig a jegybank továbbra is jó helyzetben van, hogy kezelje a felmerülő kihívásokat. Az infláció jelenleg a jegybanki célnál van, miközben a kockázatok egyre inkább kiegyenlítődtek. Ettől függetlenül az EKB nem köteleződik el egyetlen kamatpálya mellett sem, továbbra is adatvezérelt üzemmódban maradnak majd.

Kiegyenlítődtek a növekedési kockázatok

A kereskedelmi megállapodások csökkentették a bizonytalanságot, de a magasabb vámok gyengítik a versenyképességet és lassítják a beruházásokat.

A geopolitikai konfliktusok bár jelentős bizonytalanságot hordoznak, a növekvő védelmi kiadások és beruházások ösztönzik majd a gazdasági növekedést.

Lagarde szerint erős euró és a kockázatkerülőbbé váló befektetők lassítják az áremelkedést, az ellátási láncok további töredezése, esetleges hiányok, valamint a fiskális ösztönzők viszont erősíthetik az árnyomást.

Az infláció továbbra is a jegybanki cél körül mozog

Augusztusban az eurózóna inflációja enyhén gyorsult, de a maginfláció stabil maradt, miközben a szolgáltatásinfláció tovább mérséklődött. A bérdinamika szintén lassult az elmúlt hónapban, az EKB felmérése szerint pedig ez folytatódni is fog.

A közeljövőben az EKB stábja az élelmiszer-infláció és a maginfláció lassulását várja, miközben az energiaárak továbbra is volatilisek maradnak.

A hosszú távú inflációs várakozások továbbra is jól horgonyzottak és 2 százalék körül alakulnak.

A fiskális politika felelősségét hangsúlyozza Lagarde

A fiskális politika feladata a gazdaság versenyképességének javítása, illetve a vállalatok védelme a jelenlegi geopolitikai helyzetben. A Draghi-elemzés alapján Lagarde még egyszer felhíja a figyelmet a strukturális reformokra.

A legfontosabb kockázatokban nem történt változás

Lagarde szerint továbbra is a vámháború, az erős euró és a nemzetközi verseny élesedése jelenti a legfőbb növekedési kockázatokat. A bizonytalanság ugyan a kereskedelmi megállapodás miatt csökkent, hosszú távú hatások azonban csak később látszanak majd.

Így értékeli a gazdaság állapotát Lagarde

Az eurózóna gazdasága 0,7 százalékkal nőtt az év első felében, ellenállást mutatva. A növekedés az év elején magasabb volt, köszönhetően a vámháború miatti előrehozott rendeléseknek. A felmérések szerint a szolgáltatás és a feldolgozóipar növekedni fog a közeljövőben.

Az enyhe lazulás ellenére a munkaerőpiac továbbra is a gazdaság erőssége marad. Ez erősíti a lakossági fogyasztást. A korábbi kamatvágások szintén ösztönzik a fogyasztást és a beruházást a kedvezőbb finanszírozási lehetőségeken keresztül.

Lagarde elsőként a mai kamatdöntést indokolja

Az EKB elnöke elmondja, hogy az eurózóna inflációja az elmúlt hónapokban az árstabilitási célt jelentő 2 százalék körül mozgott, a kilátások pedig nem változtak érdemben. Változás egyedül a jövő évi inflációs előrejelzésben volt, a júniusi 1,6 százalék helyett most 1,7 százalékos árnövekedést várnak a döntéshozók.

A jövőt tekintve a jegybank nem köteleződik el semmilyen kamatpálya mellett, továbbra is adatfüggő üzemmódban marad.

Nem változott a kommunikáció hangvétele

A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem.

Javította idei növekedési kilátásait az EKB

A kamatdöntéssel együtt az EKB frissítette növekedési és inflációs előrejelzéseit is.

A gazdaság teljesítményét tekintve az EKB döntéshozót optimistábbak, mint júniusban voltak, az akkori 0,9 százalékos idei növekedési prognózist ugyanis most 1,2 százalékra emelték. A valutaövezet összesített GDP-je 2026-ban 1, míg 2027-ben 1,3 százalékkal bővülhet.

A jegybank stábja szerint az eurózóna inflációja idén 2,1, jövőre 1,7, míg 2027-ben 1,9 százalék körül alakulhat. Az előrejelzések szerint a tartós árváltozást megragadó maginfláció ennél némileg magasabb pályán fog mozogni a következő években: értéke idén 2,4 százalék, 2026-ban 1,9, míg 2027-ben 1,8 százalék lehet.

Nem változott a betéti kamat

Az EKB változatlanul 2%-on tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és korábban több döntéshozó is elmondta, hogy most itt az ideje megvárni a korábbi kamatcsökkentések hatásait.

Hamarosan itt az EKB kamatdöntése

Az Európai Központi Bank az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de most egyre erősebb a jel, hogy a történet fordulóponthoz ért. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő időszak nem a további vágásokról fog szólni – de hogy pontosan mi jön ezután, abban már koránt sincs akkora egyetértés.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: Shutterstock

