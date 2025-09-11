Német kancellár: a második világháború óta nem érte ennyi és ilyen súlyos támadás Németországot

Friedrich Merz német kancellár szerint Németországnak erős külföldi hírszerző szolgálatra van szüksége az egyre agresszívebb ellenfelekkel szembeni hibrid támadások kezelésére – számolt be a Reuters.

A kancellár csütörtökön, a BND (Bundesnachrichtendienst) új vezetőjének beiktatási ünnepségén elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy

Európa biztonsági architektúrájának alapjai, amelyek évtizedekig biztosították a békét, szabadságot és jólétet, törékennyé váltak.

„A második világháború óta ritkán volt Németországban ilyen súlyos a biztonsági helyzet, ennyi és ilyen súlyos támadással” – mondta Merz.

Napi szinten hárítunk el hibrid támadásokat infrastruktúránk ellen: szabotázsakciókat, kémkedést, dezinformációs kampányokat. Újra rendszerszintű riválisaink és ellenfeleink vannak - és egyre agresszívabbá válnak

– tette hozzá, anélkül, hogy bármely országot vagy szervezetet megnevezett volna.

Az európai biztonsági tisztviselők, köztük a németországiak is, régóta figyelmeztetnek a Kína és Oroszország által végrehajtott hibrid támadások növekvő veszélyére, beleértve a kritikus infrastruktúra elleni akciókat. Kína és Oroszország gyakran tagadja ezeket a vádakat.

Az ilyen fenyegetések elleni küzdelemhez Németországnak proaktívabbnak kell lennie, és szüksége van egy erős civil, katonai és technikai külföldi hírszerző ügynökség által biztosított információkra – mondta Merz, utalva arra, hogy ez paradigmaváltást igényel a kül- és biztonságpolitikában.

Tekintettel az Európában viselt felelősségünkre, méretünkre és gazdasági erőnkre, célunk annak biztosítása, hogy a BND a legmagasabb szinten működjön hírszerzési szempontból

– jelentette ki.

Az új BND-főnök, a 61 éves Martin Jaeger kinevezése után vette át hivatalát, miután 2023-tól Ukrajna nagyköveteként szolgált, amikor Németország Kijev második legnagyobb fegyverszállítójává vált az orosz invázió után.

Jaeger elmondta, hogy vezetése alatt a BND együttműködik majd az európai és nemzetközi partnerekkel, és ahol csak lehetséges, szembeszáll az ellenfelekkel. "Az üzenetem ez lesz: a BND-vel számolni kell" - mondta Jaeger, aki Bruno Kahlt váltja, aki 2016 óta vezette a hírszerző szolgálatot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU