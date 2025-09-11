Politikai káosz közepette dől a pénz Törökországba: 10 milliárd dollár érkezett egyetlen héten

Törökország a belpolitikai feszültségek ellenére is sikeresen von be friss forrásokat a nemzetközi piacokról. A befektetőket egyelőre inkább az ország javuló pénzügyi mutatói és erősödő devizatartalékai érdeklik, mint a belső politikai kockázatok.

Törökország kedden 2 milliárd dollár értékben adott el tízéves államkötvényeket 7 százalékos hozammal, amelyre több mint háromszoros túljegyzés érkezett mintegy 200 befektetőtől, elsősorban az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Európából.

A múlt héten a Törökország Vagyonalap 1 milliárd dolláros kötvénykibocsátást hajtott végre, amelyre közel 10 milliárd dollárnyi ajánlat érkezett.

A két tranzakció együttesen jelzi, hogy a befektetői kereslet erős maradt a török papírok iránt. Pedig a kamatszint vonzósága mellett a magas infláció és a bizonytalan politikai helyzet miatt egyre kevésbé tűnt vonzónak a befektetőknek, mint arról korábban írtunk.

A kötvényeladásokra a politikai feszültségek közepette került sor: hétfőn Isztambulban tüntetések törtek ki, miután bírósági döntés alapján kormányhű biztos vette át az ellenzéki Köztársasági Néppárt helyi központjának irányítását. A helyi állami bankok a múlt héten becslések szerint 5 milliárd dollárt költöttek a líra árfolyamának stabilizálására.

A piaci szereplők egyelőre nem reagáltak élesen a politikai fejleményekre, a török devizakötvények átlaghozama kedden 6,29 százalékon állt, közel az egyéves mélyponthoz.

Globális szinten is erős az érdeklődés a feltörekvő piaci adósságpapírok iránt: az idei dolláralapú kibocsátások volumene 17 százalékkal 409 milliárd dollárra emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb szint. Törökország ebben a mezőnyben a harmadik legnagyobb kibocsátó, Szaúd-Arábia és Mexikó után.

