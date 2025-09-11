  • Megjelenítés
Politikai káosz közepette dől a pénz Törökországba: 10 milliárd dollár érkezett egyetlen héten
Gazdaság

Politikai káosz közepette dől a pénz Törökországba: 10 milliárd dollár érkezett egyetlen héten

Portfolio
Törökország a belpolitikai feszültségek ellenére is sikeresen von be friss forrásokat a nemzetközi piacokról. A befektetőket egyelőre inkább az ország javuló pénzügyi mutatói és erősödő devizatartalékai érdeklik, mint a belső politikai kockázatok.

Törökország kedden 2 milliárd dollár értékben adott el tízéves államkötvényeket 7 százalékos hozammal, amelyre több mint háromszoros túljegyzés érkezett mintegy 200 befektetőtől, elsősorban az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Európából.

A múlt héten a Törökország Vagyonalap 1 milliárd dolláros kötvénykibocsátást hajtott végre, amelyre közel 10 milliárd dollárnyi ajánlat érkezett.

A két tranzakció együttesen jelzi, hogy a befektetői kereslet erős maradt a török papírok iránt. Pedig a kamatszint vonzósága mellett a magas infláció és a bizonytalan politikai helyzet miatt egyre kevésbé tűnt vonzónak a befektetőknek, mint arról korábban írtunk.

Kapcsolódó cikkünk

46 százalékos zuhanás után újabb csapás, bajban a devizapiacok sztárja

A kötvényeladásokra a politikai feszültségek közepette került sor: hétfőn Isztambulban tüntetések törtek ki, miután bírósági döntés alapján kormányhű biztos vette át az ellenzéki Köztársasági Néppárt helyi központjának irányítását. A helyi állami bankok a múlt héten becslések szerint 5 milliárd dollárt költöttek a líra árfolyamának stabilizálására.

A piaci szereplők egyelőre nem reagáltak élesen a politikai fejleményekre, a török devizakötvények átlaghozama kedden 6,29 százalékon állt, közel az egyéves mélyponthoz.

Globális szinten is erős az érdeklődés a feltörekvő piaci adósságpapírok iránt: az idei dolláralapú kibocsátások volumene 17 százalékkal 409 milliárd dollárra emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb szint. Törökország ebben a mezőnyben a harmadik legnagyobb kibocsátó, Szaúd-Arábia és Mexikó után.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
kormányinfó
Gazdaság
Kormányinfó: nem kell leállítani a paksi bővítést az Európai Bíróság ítélete után
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility