  • Megjelenítés
Rászabadult egy veszélyes kór Európa kórházaira, a halálozás a 60%-ot is elérheti
Gazdaság

Rászabadult egy veszélyes kór Európa kórházaira, a halálozás a 60%-ot is elérheti

Portfolio
Veszélyes gomba terjed Európa kórházaiban, amely komoly fenyegetést jelent a betegekre és az egészségügyi rendszerekre - figyelmeztetett az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a Bloomberg  szerint.
Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

A C. auris gomba rekordszámú, 1346 esetét jelentették a régióban a legutóbbi, 2023-as adatok szerint, ami 67%-os növekedést jelentett az előző évhez képest.

2013-ban még egyetlen esetet sem regisztráltak.

A gomba különösen veszélyes, mivel nehezen kezelhető az antifungális szerekkel szembeni ellenállása miatt. Képes túlélni a kórházi felületeken és orvosi eszközökön, és könnyen terjed a betegek között. Különösen a már eleve beteg páciensek vannak veszélyben, a halálozási arány akár a 60%-ot is elérheti. Az ECDC figyelmeztet, hogy időben történő beavatkozás nélkül

a járvány gyorsan, regionális vagy országos szinten is terjedhet.

Az utóbbi időben Cipruson, Franciaországban és Németországban jelentettek kitöréseket. Görögországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban a terjedés már olyan széles körű, hogy az egyes járványgócok nem különböztethetők meg egymástól.

"Ez mutatja, milyen gyorsan meg tud telepedni a kórházakban" - mondta Diamantis Plachouras, az ECDC antimikrobiális rezisztenciával és egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel foglalkozó részlegének vezetője. "

De ez nem elkerülhetetlen. A korai felismerés és a gyors, összehangolt fertőzésvédelem még mindig megakadályozhatja a további terjedést.

A betegek elkülönítése és az eszközök fertőtlenítése segíthet korlátozni a terjedést. Az ECDC Dániát hozta fel példaként, ahol sikeresen megfékeztek egy járványt, és azóta nem jelentettek új eseteket.

Ennek ellenére sok országban jelentős hiányosságok vannak a védekezésben. Az ECDC által felmért 36 országból csak 17-ben működik országos felügyeleti rendszer a C. auris nyomon követésére, és mindössze 15 adott ki célzott fertőzésmegelőzési útmutatót.

Az új gombaellenes gyógyszerek finanszírozása ráadásul egyenetlen. Miután 2022-ben közel 383 millió dollárra emelkedett, idén még nem történtek új kötelezettségvállalások a PitchBook pénzügyi kutatási platform Bloomberg számára összeállított adatai szerint. A befektetések többsége néhány vállalathoz, például a Pulmocide Ltd.-hez és az F2G-hez került.

A szélesebb körű támogatást korlátozza az új gyógyszercélpontok megtalálásának nehézsége és a gombaellenes szerek fejlesztésének gyenge ösztönzői, beleértve a magas fejlesztési költségeket is.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes járvány ütötte fel a fejét egy magyar megyében, évek óta nem volt ilyen

Megszólalt a hatóság a svédasztalos menzákkal kapcsolatban

Fontos bejelentést tett a Pfizer-vakcina gyártója

Fontos határidő közeleg: péntekig lehet igényelni a védőoltást

Elszabadultak a veszélyes vírusok a világ egyik legnépesebb országában: egyszerre két járvány is tombol

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
auchan getty stock
Gazdaság
Az Auchan is bejelentette a nyugdíjas-utalványos akcióját
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility