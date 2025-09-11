Rászabadult egy veszélyes kór Európa kórházaira, a halálozás a 60%-ot is elérheti

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

A C. auris gomba rekordszámú, 1346 esetét jelentették a régióban a legutóbbi, 2023-as adatok szerint, ami 67%-os növekedést jelentett az előző évhez képest.

2013-ban még egyetlen esetet sem regisztráltak.

A gomba különösen veszélyes, mivel nehezen kezelhető az antifungális szerekkel szembeni ellenállása miatt. Képes túlélni a kórházi felületeken és orvosi eszközökön, és könnyen terjed a betegek között. Különösen a már eleve beteg páciensek vannak veszélyben, a halálozási arány akár a 60%-ot is elérheti. Az ECDC figyelmeztet, hogy időben történő beavatkozás nélkül

a járvány gyorsan, regionális vagy országos szinten is terjedhet.

Az utóbbi időben Cipruson, Franciaországban és Németországban jelentettek kitöréseket. Görögországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban a terjedés már olyan széles körű, hogy az egyes járványgócok nem különböztethetők meg egymástól.

"Ez mutatja, milyen gyorsan meg tud telepedni a kórházakban" - mondta Diamantis Plachouras, az ECDC antimikrobiális rezisztenciával és egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel foglalkozó részlegének vezetője. "

De ez nem elkerülhetetlen. A korai felismerés és a gyors, összehangolt fertőzésvédelem még mindig megakadályozhatja a további terjedést.

A betegek elkülönítése és az eszközök fertőtlenítése segíthet korlátozni a terjedést. Az ECDC Dániát hozta fel példaként, ahol sikeresen megfékeztek egy járványt, és azóta nem jelentettek új eseteket.

Ennek ellenére sok országban jelentős hiányosságok vannak a védekezésben. Az ECDC által felmért 36 országból csak 17-ben működik országos felügyeleti rendszer a C. auris nyomon követésére, és mindössze 15 adott ki célzott fertőzésmegelőzési útmutatót.

Az új gombaellenes gyógyszerek finanszírozása ráadásul egyenetlen. Miután 2022-ben közel 383 millió dollárra emelkedett, idén még nem történtek új kötelezettségvállalások a PitchBook pénzügyi kutatási platform Bloomberg számára összeállított adatai szerint. A befektetések többsége néhány vállalathoz, például a Pulmocide Ltd.-hez és az F2G-hez került.

A szélesebb körű támogatást korlátozza az új gyógyszercélpontok megtalálásának nehézsége és a gombaellenes szerek fejlesztésének gyenge ösztönzői, beleértve a magas fejlesztési költségeket is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images