Tartós adósságcsapdába léptünk, benne égnek el a GDP-növekedési álmaink

A világ összesített államadóssága átlépte a 100 ezer milliárd dolláros határt, ami történelmi rekordnak számít – figyelmeztetett Ugo Panizza, a CEPR (Center for Economic Policy Research) európai gazdaságpolitikai think tank alelnöke a WEEKLY BIZ-nek adott interjújában.
A szakértő szerint a jelenlegi helyzetet nem pusztán a pandémia utáni gazdaságélénkítő intézkedések magyarázzák, hanem az a politikai logika is, amely sok országot arra késztet, hogy gazdasági lassulás idején adósságból növelje a kiadásokat, majd gazdasági fellendülés idején se csökkentse azokat. Példaként említette Franciaországot, ahol a kormány megbukott az adósságcsökkentési programja miatt, és az Egyesült Államokat, ahol a kongresszusnak a fizetésképtelenség elkerülése érdekében kellett megemelnie az adósságplafont.
A problémát nem csak az adósság abszolút szintje jelenti, hanem annak aránya is a gazdaság méretéhez képest.
Panizza arról beszélt a lapnak, hogy az IMF adatai szerint a fejlett gazdaságok államadósságának GDP-arányos mutatója 2005-ben még 76 százalék volt, míg idén várhatóan eléri a 110 százalékot. Panizza szerint az Egyesült Államok, Japán és Olaszország a legkockázatosabb helyzetben van, míg Németország, Svájc és Dél-Korea jelenleg alacsonyabb adósságszinten áll. A lassuló növekedés és a folyamatos költekezés szerinte olyan „adósságcsapdát” hozott létre, amelyből nehéz lesz kitörni.
Az államadósság növekedése ráadásul a kamatszinteket is felfelé tolja, ami fékezi a beruházásokat és rontja a gazdaság teljesítményét.
A szakértő arra figyelmeztetett, hogy bár az adósság bizonyos helyzetekben hasznos eszköz, például válságok idején a gazdaság összeomlásának megakadályozására, politikai célokra való felhasználása komoly kockázatokat hordoz. Jó példának tartja a pandémia idején hozott gyors beavatkozásokat, amelyek szerinte „felkapcsolták a villanyt a sötétség előtt”. Ezzel szemben károsnak nevezte azokat az intézkedéseket, amelyek adósságból finanszírozott adócsökkentéseket céloznak, főként a magas jövedelműek számára, mivel ezek nem hoznak létre hosszú távú gazdasági értéket.
Az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció nagyszabású adócsökkentő programját („One Big Beautiful Bill”) Panizza az alapvető fiskális logika felrúgásának nevezte, amely a gazdasági növekedés idején tovább növelte a deficitet, és most korlátozza a mozgásteret, amikor valóban szükség lenne beavatkozásra – például a klímaváltozás elleni beruházások terén.
Külön kitért Japánra, amelynek adóssága GDP-arányosan a legmagasabb a világon, 2024-ben elérte a 236,7 százalékot.
Bár Japán adósságának nagy része belföldi kézben van, így a külső sokkokkal szemben kevésbé sebezhető, Panizza szerint az idősödő és csökkenő népesség miatt a helyzet hosszú távon tarthatatlan. Úgy véli, elméletileg éppen a népesség növekedése idején kellene emelni az adósságot, míg idősödő társadalmakban annak csökkentésére lenne szükség. Japán példája mellett Olaszország is intő jel, ahol a második világháború utáni gazdasági csoda után a tartós növekedés hiányát egyre nagyobb államadóssággal próbálták leplezni – eredménytelenül.
Panizza végül Dél-Koreát is figyelmeztette, ahol ugyan a GDP-arányos államadósság 52,5 százalékkal jelenleg nem magas, de a strukturális problémák miatt a növekedés lassulása már látszik.
Hangsúlyozta, hogy az adósságnövelés csak akkor indokolt, ha hosszú távú befektetésekre, például oktatásra vagy csúcstechnológiai kutatásra fordítják. Az általános fogyasztási ösztönzőket, például a készpénzes utalványokat politikai eszköznek nevezte, amelyek nem oldják meg az alapvető problémákat. A szakértő szerint Dél-Korea ugyan még időben változtathat, de ha a kormány a múltbeli növekedési lendület visszatérésére alapozza döntéseit, könnyen Olaszország és Japán hibáit ismételheti meg, és hosszú távon egy fenntarthatatlan adósságspirálba sodródhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Történelmű jelentőségű a keleti nagyhatalom JL-1-es ALBM nukleáris rakétája, de valamiben még mindig súlyos a lemaradás
A két versenytárs jóval előzi Pekinget.
Megszűnt a líra felértékelése, ami évekig vonzotta a befektetőket
Törökország elhagyja eddigi stratégiáját.
Katonai lépésről döntött Lengyelország az orosz drónbetörés után
Már készülődnek is az egyenruhások Kijevbe.
Új szintre emelte Európa az agyelszívást, kutatók garmadája azonnal indulna az EU-ba
Hatalmas siker az Európai Unió kutatókat elcsábító programja.
Véleményt mondott Oroszország a Kirk-gyilkosságról
Moszkva sem hagyta szó nélkül a megrázó esetet.
Az EU beleáll a kínaiakba: jön az olcsó, európai e-autók gyártását és vásárlását támogató program
Hamarosan jön a támogatási program a teljesen Made in EU autókhoz.
Emelkedett az amerikai infláció
De a maginfláció nem változott
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Testközelből Trump támadása a Harvard ellen
Izgalmas időszak van az Ivy League-es magyar diákok mögött.