Több mint 18 havi csúcsra emelkedtek a díjak: így változtatja meg Kína a világpiacot, miközben készletek fogynak ki

A Kínába szállított cinkkoncentrátum azonnali kezelési díjai – a kohók jövedelmezőségének kulcsfontosságú mutatója – jelentősen javultak az év eleje óta.
A negatív tartományból több mint 18 havi csúcsra emelkedtek, miközben a globális piaci nehézségek termeléscsökkentésre kényszerítettek több országot, köztük Japánt és Ausztráliát is.
A külföldi beszállítókkal tárgyaló kínai csoport a negyedik negyedévre 120-140 dollár/tonna kezelési díjat céloz meg a Beijing Antaike Information Technology Co. közösségi médiában közzétett információi szerint.
Az azonnali díjak a múlt hónap végén már meghaladták a 80 dollár/tonnát a Fastmarkets adatai alapján.
A bányászati termelés "idén viszonylag zökkenőmentes és magas ütemben növekszik", ami lazább kínálatot eredményez – nyilatkozta Zeng Tong, a Jinrui Futures Co. Ltd. elemzője. Különösen az orosz szállítmányok ugrásszerű növekedése figyelhető meg, amelyek az első hét hónapban több mint kétszeresükre nőttek.
A cink piacán zajló folyamatok hasonlóak a réz esetében tapasztaltakhoz, ahol Kína egyre szorosabb ellenőrzése a globális kínálat felett aggasztja a versenytársakat és kormányokat.
Az idei éves irányadó cink kezelési díj Kínán kívül inflációval korrigálva minden idők legalacsonyabb szintjére, 80 dollár/tonnára csökkent.
A múlt hónapban a Trafigura Group cink leányvállalata állami támogatást kapott egy ausztráliai kohó bezárásának megakadályozására a kínai versennyel szemben.
Kína finomított cink termelése rekordszintet ért el az év első hét hónapjában, miközben az ország cinkkoncentrátum importja júliusban szintén minden idők legmagasabb értékére emelkedett.
Oroszország 12%-kal részesedett ezekből a szállítmányokból, Ausztrália 24%-os és Peru 18%-os részesedése mögött.
A kínai és a globális piacok közötti kettősség az árakban is egyre nyilvánvalóbb. A Sanghaji Határidős Tőzsdén (SHFE) az árak április óta stabilak, miközben a londoni fémtőzsdén (LME) jegyzett nemzetközi referenciaár emelkedik. Ez a kohászati kapacitáscsökkentések után kialakult szűkös kínálati helyzetet tükrözi Kínán kívül: az LME készletek ezen a héten több mint két éve nem látott mélypontra estek.
"Viszonylag stabil kereslet mellett idén a tengerentúli készletek kiürítésére összpontosítottak" – mondta Zeng a Jinrui-tól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Több mint 18 havi csúcsra emelkedtek a díjak: így változtatja meg Kína a világpiacot, miközben készletek fogynak ki
Profitálnak a világ más részein történt kohóbezárásokból.
Mesterlövész gyilkolta meg Donald Trump fontos szövetségesét
A rendőrség még mindig nem találja Charlie Kirk gyilkosát.
Már 5,5 milliárd dollárt érhet az egyik nagy európai fintechsztár
Nagy részvényeladásra készülnek.
Befagyott a forint
Újra váratlanul stabil lett a fizetőeszközünk.
Súlyos kibertámadás bénította meg a Jaguar Land Rover gyárait
Napok óta állnak az üzemek.
5 milliárd forintnyi részvényt transzferáltak az OTP igazgatósági tagjának családi bizalmi vagyonkezelőjébe
166 ezer részvényről van szó.
16 százalékot száguldott első tőzsdei napján a Klarna
Erős rajt volt.
Gyógyítható a rákos megbetegedés? Itt a válasz!
Sok mindent előre lehetne látni, de legalábbis korán felismerni.
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.