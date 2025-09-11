Több mint 18 havi csúcsra emelkedtek a díjak: így változtatja meg Kína a világpiacot, miközben készletek fogynak ki

A Kínába szállított cinkkoncentrátum azonnali kezelési díjai – a kohók jövedelmezőségének kulcsfontosságú mutatója – jelentősen javultak az év eleje óta.

A negatív tartományból több mint 18 havi csúcsra emelkedtek, miközben a globális piaci nehézségek termeléscsökkentésre kényszerítettek több országot, köztük Japánt és Ausztráliát is.

A külföldi beszállítókkal tárgyaló kínai csoport a negyedik negyedévre 120-140 dollár/tonna kezelési díjat céloz meg a Beijing Antaike Information Technology Co. közösségi médiában közzétett információi szerint.

Az azonnali díjak a múlt hónap végén már meghaladták a 80 dollár/tonnát a Fastmarkets adatai alapján.

A bányászati termelés "idén viszonylag zökkenőmentes és magas ütemben növekszik", ami lazább kínálatot eredményez – nyilatkozta Zeng Tong, a Jinrui Futures Co. Ltd. elemzője. Különösen az orosz szállítmányok ugrásszerű növekedése figyelhető meg, amelyek az első hét hónapban több mint kétszeresükre nőttek.

A cink piacán zajló folyamatok hasonlóak a réz esetében tapasztaltakhoz, ahol Kína egyre szorosabb ellenőrzése a globális kínálat felett aggasztja a versenytársakat és kormányokat.

Az idei éves irányadó cink kezelési díj Kínán kívül inflációval korrigálva minden idők legalacsonyabb szintjére, 80 dollár/tonnára csökkent.

A múlt hónapban a Trafigura Group cink leányvállalata állami támogatást kapott egy ausztráliai kohó bezárásának megakadályozására a kínai versennyel szemben.

Kína finomított cink termelése rekordszintet ért el az év első hét hónapjában, miközben az ország cinkkoncentrátum importja júliusban szintén minden idők legmagasabb értékére emelkedett.

Oroszország 12%-kal részesedett ezekből a szállítmányokból, Ausztrália 24%-os és Peru 18%-os részesedése mögött.

A kínai és a globális piacok közötti kettősség az árakban is egyre nyilvánvalóbb. A Sanghaji Határidős Tőzsdén (SHFE) az árak április óta stabilak, miközben a londoni fémtőzsdén (LME) jegyzett nemzetközi referenciaár emelkedik. Ez a kohászati kapacitáscsökkentések után kialakult szűkös kínálati helyzetet tükrözi Kínán kívül: az LME készletek ezen a héten több mint két éve nem látott mélypontra estek.

"Viszonylag stabil kereslet mellett idén a tengerentúli készletek kiürítésére összpontosítottak" – mondta Zeng a Jinrui-tól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images