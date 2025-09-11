Van egy hely Horvátországban, ami mindennél népszerűbb lett a magyarok körében

A legkeresettebb úti célok sorában
Vir után Crikvenica és Selce következett.
A családok többsége 370 ezer forintnál többet, a párok zöme 70-270 ezer forintot költött szállásra a portál adatai szerint.
Az idei főszezonban a párok 63 százaléka apartmant választott Horvátországban, míg 29 százaléka hotelt, jellemzően négycsillagos kategóriát (51 százalék). Ellátást harmaduk kért, leginkább félpanzió formájában. A leggyakoribb átlagos tartózkodási idő körükben öt éjszaka (22 százalék), de a hétéjszakás utak is gyakoriak (20 százalék). A párok 36 százaléka 170-270 ezer forint kosárértekben foglalt szállást, 27 százalékuk 70-170 ezer forintért.
A családos foglalások 73 százaléka apartmanba szólt, hotelbe már csak 19 százalékuk foglalt. Az utazás hossza hasonló a párokéhoz: a hét- és az ötéjszakás nyaralás volt a legjellemzőbb. Esetükben a foglalások 25 százaléka 7 éjre, 22 százaléka 5 éjszakára szólt. A szállásfoglalás kosárértéke 40 százalékuknál meghaladta a 370 ezer forintot. 24 százalékuk kosárértéke 170-270 ezer forint között volt, és szintén 24 százaléknál 270-370 ezer forint közé esett.
A portál adataiból az is kiderült, hogy a legtöbb magyar hétfőnként és szombatonként kezdte meg horvátországi vakációját, a hazautat tekintve pedig szombat és vasárnap volt a legforgalmasabb.
Közölték: az elmúlt évekhez hasonlóan a főszezont követően, még szeptemberben is érkeznek magyar vendégek Horvátországba. A páros utazók aránya erősödik ebben az időszakban, a teljes horvátországi foglalás felét adják, míg a főszezonban ez 22 százalék volt. Ezzel párhuzamosan a családosok aránya az utószezonban 24 százalék, míg a főszezonban 58 százalék. Ebben az időszakban népszerűségben Crikvenica tör az élre az előfoglalások alapján.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Véleményt mondott Oroszország a Kirk-gyilkosságról
Moszkva sem hagyta szó nélkül a megrázó esetet.
Az EU beleáll a kínaiakba: jön az olcsó, európai e-autók gyártását és vásárlását támogató program
Hamarosan jön a támogatási program a teljesen Made in EU autókhoz.
Emelkedett az amerikai infláció
De a maginfláció nem változott
Van egy hely Horvátországban, ami mindennél népszerűbb lett a magyarok körében
Legalábbis a Szallas.hu foglalási adatai szerint.
Megszólalt Brüsszel Paks II. engedélyének elkaszálásáról – mérlegelik a Roszatom visszafizetési kötelezettségét
A Bizottság tudomásul vette az Európai Bíróság ma kihirdetett ítéletét, már értékelik a bővítés jövőjét.
Újabb orosz szankciók: megszólalt Brüsszel az olajvásárlás megtorlásáról
Kiderült, mikor jöhetnek a Trump-adminisztráció által várt EU-s lépések.
Jó hitelből is megárthat a sok – Túlzott ingatlankitettséghez vezethet az Otthon Start
A bérleti piac is beleremeg a változásokba.
Bíróság elé állt a férfi, aki meg akarta gyilkolni Donald Trumpot
Ügyvéd nélkül védekezik, életfogytig tartó börtön várhat rá.
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Mi lesz veled magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Testközelből Trump támadása a Harvard ellen
Izgalmas időszak van az Ivy League-es magyar diákok mögött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.