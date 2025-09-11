Váratlan adócsapda: tízezrek kerülhetnek dupla adóztatás alá az elmaradó egyezmény miatt

jogász, adózási szakember elemzése.
Tavaly január 1-e óta nincs az Egyesült Államok és Magyarország között hatályos kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény. Nagyon sok cikk és elemzés született az egyezmény felmondásának hátteréről és annak hatásairól; az új Trump adminisztráció hivatalba lépésével nagy reményeket fűztek mind az adózók mind a magyar kormányzati szereplők egy gyorsan hatályba lepő új egyezményhez.
Ebben a cikkben egy eddig kevéssé ismert „károsulti” tényállásról írok, illetve rövid kitekintést adok az új egyezmény hiányát megvilágító körülményekről.
Az elmúlt évtizedekben több tízezer magyar állampolgár vándorolt ki letelepedési szándékkal az Egyesült Államokba, akiknek jelentős része zöld kártyát és amerikai állampolgárságot is szerzett. Abban az esetben ha ezek a kettős állampolgárok magyar lakcímmel is rendelkeznek, akkor a magyar személyi jövedelemadó rendszerében belföldi illetőségű adózónak minősülnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország a világjövedelmüket adóztatja, azaz adóköteles Magyarországon az Egyesült Államokban, vagy a világ bármely más országában megszerzett jövedelmük.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mind Magyarország mind az Egyesült Államok adóztatni kívánja jövedelmüket.
A helyzet kifejezetten az egyezmény hiánya miatt állt elő, mert hatályos megállpadossal az ilyen helyzetekben az úgynevezett „tiebreaker” szabály alapján az Egyesült Államokban élőket nem lehetett belföldi illetőségű adózónak tekinteni, így Magyarország nem adóztathatja a világjövedelmüket. Az egyezmény hiánya azt is jelenti, hogy az abban szereplő rendelkezések, amelyek bizonyos jövedelemfajták adózását csak egyik országban engedik, illetve más módon is akadályozzák a kettős adóztatást, nem alkalmazhatók.
Szerencse, hogy a magyar személyi jövedelemadó törvény is tartalmaz a kettős adóztatást korlátozó rendelkezéseket, így bizonyos korlátokkal az Egyesült Államokban megfizetett adó beszámítható lesz a magyar adókötelezettségbe egy viszonylag bonyolult rendszer alapján.
Ez a helyzet váratlan, sok ember nem számolt vele és szükségtelen adminisztrációs és adófizetési terheket jelent olyan embereknek, akik mondjuk 15 éve nem élnek itthon, nem adnak be magyar adóbevallást, nincs magyar jövedelmük.
Kérdés, hogy meddig fog ez az egyezmény nélküli helyzet fennállni? Sajnos sokáig a jelek szerint.
Ugyan magyar kormányzati szereplők folyamatosan hangoztatják, hogy az elnökválasztás óta kitűnőek a magyar amerikai politikai kapcsolatok, és a kabinet képviselői folyamatosan napirenden tartják az egyezmény kérdését amerikai kollegáiknál, egyelőre érdemi előrelépés nincsen. Ennek legalább négy oka van.
- Az első az, hogy az Egyesült Államok tisztán pénzügyi és adópolitikai megfontolások miatt nem igazán érzi az egyezmény hiányát problémának, ennek egyik fő indoka az, hogy amerikai cégek magyarországi adóztatását magyar forrásadók hiányában az egyezmény hiánya lényegében nem befolyásolja.
- A második ok az, hogy az Egyesült Államokban politikai – leginkább Donald Trump elnök által meghozott – döntésre lenne szükség ahhoz, hogy egy új egyezmény tárgyalása elinduljon. Ez pedig egyszerűen a politikai tőke, figyelem és egyéb prioritások miatt nem születik meg, és ebben változás nem látható.
- A harmadik indok az, hogy amennyiben a politikai döntés megszületne, úgy az egyezményt az érintett minisztériumoknak le kell tárgyalni, az amerikai oldalon ezzel 2-3 kolléga foglalkozik ezért még politikai döntés esetén is ez egy jellemzően kettő, inkább hároméves folyamat.
- Végül, ha mindezeken túl vagyunk, szükséges még egy kongresszusi ratifikáció is, ami megint idő, prioritás és politikai tőke kérdése. Mindezek alapján új egyezmény nem várható az elkövetkező jó néhány évben.
Mit jelent mindez? Azt, hogy az Egyesült Államokkal bármilyen – tágan értelmezett – gazdasági kapcsolatban lévő magyar vállalkozásoknak és magánszemélyeknek különös odafigyeléssel kell eljárni, hogy a már korábban ismert, például az Egyesült Államokban bejegyzett társaságok által fizetett osztalék utáni amerikai forrásadó mellett, új, eddig még nem elemzett tényállásokból eredő az egyezmény hiányából fakadó következményekkel számoljanak.
