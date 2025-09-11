Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban

Július végén írtunk arról, hogy Tordai Bence panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Paks II. projekt állami támogatási engedélyének felülvizsgálatára arra hivatkozva, hogy azok a körülmények és indokok, amelyek alapján 2017-ben az EU engedélyezte a projektet, mára teljesen megváltoztak, így újból meg kellene vizsgálni a támogatás jogosságát - de ahogy az akkori írásunkban is kiemeltük, nem ez volt a fő kockázat a Paks II. projekt számára.
Miről is van szó?
Bár a fenti cikkben már részletesen kifejtettük az előzményeket, de az ismétlés kedvéért: az Európai Bizottság 2017. március 6-án hagyta jóvá a magyar állam által tervezett, mintegy 12,5 milliárd eurós finanszírozási csomagot, amelyből a Paks II. projekt keretében két új VVER-1200 típusú blokk épülne a jelenleg működő négy blokk leváltására az orosz állam által nyújtott hitellel, a Roszatom kivitelezésében.
A kivitelezési szerződést a magyar kormány közbeszerzési eljárás nélkül, közvetlen megbízással ítélte oda az orosz Nizhny Novgorod Engineering (NNE) vállalatnak. Egy igen hosszúra nyúlt vizsgálat után, 2017 márciusában a Bizottság végül jóváhagyta a Paks II. beruházást. Ugyan a Bizottság megállapította az állami támogatás tényét, de szigorú feltételek mellett arra a következtetésre jutott, hogy az állami támogatás arányos és korlátozott mértékű, a versenytorzító hatásokat sikerült minimálisra szorítani
Ez váltotta ki Ausztria tiltakozását, amely 2018-ban pert indított a Bizottság döntése ellen, arra hivatkozva, hogy a közvetlen szerződéskötés sérti az uniós közbeszerzési szabályokat, és így a Bizottság nem adhatott volna jóváhagyást az állami támogatásra.
Az új eljárásban, az ügyet vizsgáló főtanácsnok álláspontja szerint az uniós bíróságnak helyt kellett volna adnia Ausztria fellebbezésének, mert a Bizottságnak az állami támogatás vizsgálatakor azt is ellenőriznie kellett volna, hogy az orosz NNE közvetlenül adott szerződés megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak - ugyanis szerinte a szerződéses partner kiválasztása elválaszthatatlanul összefügg a magyar kormány által nyújtott állami támogatással.
Ahogy júliusban is megírtuk, ha az Európai Unió Bírósága a főtanácsnok véleményét követve - amely általában előzetes indikátora a későbbi döntésnek - megsemmisíti a korábbi ítéletet, akkor a Bizottságnak kötelezően újra napirendre kell tűznie a paksi bővítés ügyét.
És ez a lényeg, ugyanis a mostani döntés alapján
az Európai Unió Bírósága hatályon kívül helyezte az Európai Unió Törvényszékének korábbi ítéletét,
amivel megsemmisíti az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben jóváhagyta a Magyarország által a paksi atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást.
Mit is jelent mindez a projektre nézve?
A Bíróság indoklásában kiemelte, hogy
- a Bizottság nem elégedhetett volna meg pusztán az állami támogatási szabályok vizsgálatával, hanem kötelessége lett volna ellenőrizni azt is, hogy a közvetlen szerződéskötés összhangban van-e az uniós közbeszerzési előírásokkal. Az új reaktorok építése ugyanis szorosan összefügg a támogatás céljával, mivel a beruházás részeként, ingyenesen került volna a Paks II. Zrt. tulajdonába az elkészült infrastruktúra.
- Azt is hangsúlyozta, hogy egy nyílt közbeszerzési eljárás megszervezése alapvetően befolyásolhatja a beruházás költségeit, a technológiai választásokat és végső soron a támogatás mértékét. Az is kifogásként merült fel, hogy a Bizottság 2017-ben azzal indokolta a jóváhagyását, hogy korábban már lezárt egy kötelezettségszegési eljárást a kérdésben, ám az ítélet szerint ez nem tekinthető megfelelő indokolásnak, mivel nem derül ki belőle, miért felel meg a közvetlen szerződés az uniós szabályoknak.
Az ítélet következtében
a Bizottság 2017-es engedélye hatályát veszti, így a Paks II. projekt uniós jogi alapja újra megkérdőjeleződött.
A Bizottságnak ez alapján újra kell nyitni a vizsgálatot és ismételten meg kell vizsgálnia az ügyet, immár nemcsak állami támogatási, hanem közbeszerzési szempontból is. Információnk szerint az utóbbi az egyik olyan kérdés, ami különösen érdekes, hiszen a közbeszerzési eljárásra történő hivatkozás nem szerepel az Ausztria által megtámadott határozatban.
Másrészt a Bizottság reakcióját mindenképp meg kell várni, hiszen egyedi esetről van szó, ezért kérdéses a válaszreakció. Egyelőre az biztos, hogy a korábbi döntését megalapozó vizsgálatokat újra le kell folytatnia - de ez nem jelenti azt automatikusan, hogy teljesen ellentétes álláspontra helyezkedik majd. Kiemelendő, hogy a döntés politikailag rendkívül érzékeny időpontban érkezett: a projektet még egy 2014-es magyar–orosz államközi szerződés indította el, jóval az orosz–ukrán háború kitörése előtt. Az orosz fél közvetlen szerepvállalása azonban a jelenlegi geopolitikai környezetben különösen vitatott.
Azt is megtudtuk, hogy az építkezés tényleges előrehaladását ez egyelőre nem igazán érinti, a betonozási munkálatok hamarosan megindulhatnak, amihez már csak a hazai hatósági engedélyek szükségesek, egyébként minden készen áll technikailag a helyszínen.
Összegezve: a következő hónapokban a Bizottságnak újra kell értékelni a Paks II. projektet. Ez azt jelenti, hogy
bár az ítélet ugyan nem tiltja meg a beruházás folytatását, de jelentős bizonytalanságot teremt.
Gyorsan megérkezett a kormány válaszreakciója
Közben az éppen zajló kormányinfón Bóka János is megszólalt a döntés kapcsán. A kormány álláspontja szerint fontos kiemelni, hogy az Európai Unió Bíróságának mostani ítélete nem állapított meg semmilyen uniós jogsértést Magyarországgal szemben. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországon zajló beruházásokkal kapcsolatban a bíróság nem mondta ki, hogy azok sértenék az uniós jogot.
Fontos azonban, hogy a bíróság nem mondta ki, hogy a közbeszerzések jogszerűtlenek lennének, csupán azt, hogy a bizottság állami támogatási eljárása során ezt nem vizsgálta megfelelően
- emelte ki Bóka. Mivel sem az állami támogatási rendszer, sem a közbeszerzési eljárás jogszerűségét nem minősítette jogsértőnek a bíróság,
ezért nincs jogi akadálya annak, hogy a Paks II. beruházás a korábbi terveknek megfelelően folytatódjon
- mondta.
Címlapkép forrása: Portfolio
