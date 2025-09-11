Vigyázat, felütötte fejét Magyarországon a kéknyelv betegség

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A húshasznú szarvasmarha állományokban általános vírusos fertőzésre utaló tünetek (bágyadtság, magas láz, orrfolyás) is mutatkoztak. Mivel a klinikai tünetek megjelentek és a laboratóriumi vizsgálatok is kimutatták a betegség jelenlétét, az uniós szabályozás értelmében ez a betegség megerősített esetének, így hivatalosan kitörésnek minősül. A Nébih laboratóriuma megállapította, hogy a vírus a 3-as szerotípusba tartozik.

A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el a helyi állategészségügyi hatóság.

A betegség ellen vakcinával lehet védekezni, ehhez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll. A kéknyelv-betegség több szerotípusa is Európa szerte elterjedt, 21 uniós tagállamban van jelen a betegség. A vakcinázott állatok forgalomképesek, bizonyos un. harmadik országbeli kereskedelmi korlátozások azonban előfordulhatnak.

A kéknyelv betegség nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images