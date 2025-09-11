  • Megjelenítés
Vigyázat, felütötte fejét Magyarországon a kéknyelv betegség
Vigyázat, felütötte fejét Magyarországon a kéknyelv betegség

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma kéknyelv betegség jelenlétét erősítette meg: két Somogy vármegyei nagylétszámú, de egy tartási helyen tartott és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állományból származó mintákból kimutatták PCR pozitivitást a vizsgálatok. A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság, a betegség elleni védekezéshez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll - közölte honlapján a Nébih.
A húshasznú szarvasmarha állományokban általános vírusos fertőzésre utaló tünetek (bágyadtság, magas láz, orrfolyás) is mutatkoztak. Mivel a klinikai tünetek megjelentek és a laboratóriumi vizsgálatok is kimutatták a betegség jelenlétét, az uniós szabályozás értelmében ez a betegség megerősített esetének, így hivatalosan kitörésnek minősül. A Nébih laboratóriuma megállapította, hogy a vírus a 3-as szerotípusba tartozik.  

A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el a helyi állategészségügyi hatóság.

A betegség ellen vakcinával lehet védekezni, ehhez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll.  A kéknyelv-betegség több szerotípusa is Európa szerte elterjedt, 21 uniós tagállamban van jelen a betegség. A vakcinázott állatok forgalomképesek, bizonyos un. harmadik országbeli kereskedelmi korlátozások azonban előfordulhatnak. 

A kéknyelv betegség nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

