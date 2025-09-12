  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
24 ezer autót hív vissza az amerikai gyártó
24 ezer autót hív vissza az amerikai gyártó

A Rivian 24 214 elektromos járművet hív vissza szoftverhiba miatt, amely problémát okozhat a vezetéstámogató rendszerben - írja a Reuters.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) pénteken közölte, hogy

a Rivian visszahívást indított 24 214 R1S és R1T típusú elektromos járműre vonatkozóan.

A probléma egy szoftverhiba, amely miatt a kéz nélküli Highway Assist rendszer tévesen azonosíthatja az elöl haladó járműveket.

A hiba a régebbi szoftververziót futtató 2025-ös modellévű Rivian járműveket érinti az Egyesült Államokban. Az NHTSA tájékoztatása szerint a Rivian már kiadott egy távolról telepíthető szoftverfrissítést a probléma orvoslására.

A hibát egy 2025-ös R1S modellel történt incidens után azonosították, amikor a rendszer tévesen osztályozott egy alacsony sebességű járművet, és a vezető nem tudta megtartani az irányítást.

A Rivian a vezetéstámogató technológiák fejlesztése mellett dolgozik kéz nélküli és "szem nélküli" rendszereken is az autonóm vezetési technológia területén való előrelépés részeként.

Forrás: Reuters

