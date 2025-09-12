91 évesen elhunyt a legendás tervező: végrendeletében meglepő döntést hozott divatbirodalmának jövőjéről

A szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani üzleti végrendeletében előírta örököseinek, hogy

divatbirodalmának 15%-os kisebbségi részesedését értékesítsék, elsőbbséget biztosítva a francia LVMH luxuskonglomerátumnak, az Essilor-Luxottica szemüveggyártónak vagy a L'Oreal kozmetikai vállalatnak.

A La Repubblica által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Armani birodalmának 40%-át hosszú ideje munkatársára és a férfiruházati részleg vezetőjére, Leo Dell'Orcóra hagyta. Unokahúga, Silvana Armani, a női részleg vezetője, valamint unokaöccse, Andrea Camerana egyaránt 15-15%-os részesedést kapott. A fennmaradó 30%-ot a tervező által 2016-ban utódlási céllal létrehozott Armani Alapítvány birtokolja.

A végrendelet szerint az Alapítványnak a tervező halálát követően legkorábban egy év múlva, de legkésőbb 18 hónapon belül kell értékesítenie a 15%-os részesedést, előnyben részesítve az LVMH-t, az Essilor-Luxotticát, a L'Orealt vagy egy "hasonló rangú" divatvállalatot.

Armani unokahúga, Roberta, aki hosszú ideje közvetítőként szolgált a tervező és vörös szőnyeges ügyfelei között, valamint nővére, Rosanna egyaránt 15-15%-os, szavazati jog nélküli részesedést kaptak a vállalatban.

A tervező 2,5%-os részesedéssel rendelkezett a francia-olasz szemüveggyártó óriásban, amelynek értéke 2,5 milliárd euró (2,93 milliárd dollár). Ennek 40%-a Dell'Orcóra, a fennmaradó rész pedig családtagjaira száll – ez csak egy része Armani hatalmas személyes vagyonának, amely milánói, New York-i, pantellériai és Saint-Tropez-i otthonokat is magában foglal.

Az Armani által tervezett utolsó Emporio Armani és Giorgio Armani kollekciók a szeptember 23-án kezdődő milánói divathéten kerülnek bemutatásra. A Pinacoteca di Brera különleges kiállítással emlékezik meg a divatház 50. évfordulójáról.

Végrendeletében Armani előírta, hogy a jövőbeli kollekciókat

lényegre törő, modern, elegáns és visszafogott tervezés jellemezze, a részletekre és a viselhetőségre fordított figyelemmel.

