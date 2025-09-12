Aggasztó jelek az építőiparban

Júliusban az építőipari termelés volumene 0,8%-kal magasabb volt az előző havinál. A növekedést mutató adatot árnyalja, hogy júniusban 5,3%-os teljesítménycsökkenésről számolt be a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis a korrekció igen kis mértékű volt. Ha messzebbről nézzük az ágazat trendjét, akkor azt láthatjuk, hogy a 2024 második felében látott sokéves mélypontról szépen emelkedett az ágazat, de végül nem tudott kitörni a lefelé tartó trendsávból.
Azzal, hogy júliusban nem ugrott vissza a termelés a tavaszi magas szintre, megerősödött az előző havi korrekció.
A rendelési mutatók szintén nem alakultak szépen. A megkötött új szerződések volumene 48,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezzel önmagában nem lenne nagy baj, mert a tavaly júliusi bázis egy extrám kiugrás miatt nagyon magas volt, ám a teljes rendelésállomány stabilabb mutatója sem fest jól. Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,7%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,3%-kal nagyobb volt a 2024. júliusinál. Ezzel a teljes rendelés volumenindexének emelkedése megtört.
A kilátásokat rövid távon javítja, hogy a választások közeledtével az állami építőipari projektek felpörögnek, kicsit hoszabb távon pedig az Otthon Start Programtól várt lakáspiaci felpörgés hozhat élénkülést az ágazatnak. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy a harmadik negyedévben az ágazat nem úgy fog hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, mint a másodikban. Az erős tavasz miatt ugyanis a kis súlyú ágazat jó néhány tized százalékpontot adott hozzá a GDP-bővüléshez, most viszont ez nem tűnik valószínűnek. Ha az augusztus-szeptember nem hoz felpattanást, akkor inkább lehúzó hatása lehet majd az építőiparnak.
Címlapkép forrása: Shutterstock
