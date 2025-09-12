  • Megjelenítés
Aggasztó jelek az építőiparban
Gazdaság

Aggasztó jelek az építőiparban

Portfolio
Bár a nyár közepén kissé javított az építőipar a júniusi teljesítményéhez képest, de az összkép nem lett szebb. A rendelési mutatók sem alakultak szépen.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Júliusban az építőipari termelés volumene 0,8%-kal magasabb volt az előző havinál. A növekedést mutató adatot árnyalja, hogy júniusban 5,3%-os teljesítménycsökkenésről számolt be a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis a korrekció igen kis mértékű volt. Ha messzebbről nézzük az ágazat trendjét, akkor azt láthatjuk, hogy a 2024 második felében látott sokéves mélypontról szépen emelkedett az ágazat, de végül nem tudott kitörni a lefelé tartó trendsávból.

epipar1

Azzal, hogy júliusban nem ugrott vissza a termelés a tavaszi magas szintre, megerősödött az előző havi korrekció.

A rendelési mutatók szintén nem alakultak szépen. A megkötött új szerződések volumene 48,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezzel önmagában nem lenne nagy baj, mert a tavaly júliusi bázis egy extrám kiugrás miatt nagyon magas volt, ám a teljes rendelésállomány stabilabb mutatója sem fest jól. Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,7%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,3%-kal nagyobb volt a 2024. júliusinál. Ezzel a teljes rendelés volumenindexének emelkedése megtört. 

A kilátásokat rövid távon javítja, hogy a választások közeledtével az állami építőipari projektek felpörögnek, kicsit hoszabb távon pedig az Otthon Start Programtól várt lakáspiaci felpörgés hozhat élénkülést az ágazatnak. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy a harmadik negyedévben az ágazat nem úgy fog hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, mint a másodikban. Az erős tavasz miatt ugyanis a kis súlyú ágazat jó néhány tized százalékpontot adott hozzá a GDP-bővüléshez, most viszont ez nem tűnik valószínűnek. Ha az augusztus-szeptember nem hoz felpattanást, akkor inkább lehúzó hatása lehet majd az építőiparnak. 

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Benzinkút
Gazdaság
Váratlan bejelentés érkezett: így változik holnap a benzin ára
Pénzcentrum
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility