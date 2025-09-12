Amerika bénító csapást mérhet Oroszországra - Magyarország kereszttűzbe kerülhet miatta

Friss értesülések szerint az Egyesült Államok azt tervezi, hogy

rávegye a G7-eket akár 100%-os vámok kivetésére Kínára és Indiára az orosz olajimportjuk miatt,

abban a reményben, hogy ezzel nyomást gyakorolhat Putyinra az ukrajnai háború lezárására.

Ezen felül az amerikai javaslat szerint a G7-es országoknak jogi utat kellene találniuk az orosz állami vagyon lefoglalására, és fontolóra kellene venniük ezeknek az eszközöknek a felhasználását Ukrajna védelmi költségeinek finanszírozására. A befagyasztott orosz vagyon mintegy 300 milliárd dollárjának túlnyomó része Európában található.

A G7 soros elnöki tisztét betöltő Kanada pénteken összehívta a csoport pénzügyminisztereit, hogy "további intézkedésekről tárgyaljanak az Oroszországra nehezedő nyomás fokozása és háborús gépezetének korlátozása érdekében".

Az amerikai javaslat 50-100%-os másodlagos vámokat szorgalmaz Kínával és Indiával szemben, valamint korlátozó kereskedelmi intézkedéseket mind az import, mind az export területén, hogy megfékezzék az orosz energiahordozók áramlását és megakadályozzák bizonyos kulcsfontosságú technológiák Oroszországba jutását.

Donald Trump elnök közölte az európai tisztviselőkkel, hogy hajlandó átfogó új vámokat kivetni Indiára és Kínára, hogy Putyint tárgyalóasztalhoz kényszerítse Ukrajnával - de csak akkor, ha az európai országok is hasonlóképpen járnak el.

A javaslat kihívást jelent, mivel az EU több tagállama,

köztük Magyarország is blokkolta az Oroszország energetikai szektorát célzó szigorúbb szankciókat

- pedig az ilyen intézkedésekhez minden tagállam támogatására szükség lenne.

Orosz fosszilisenergia-export alakulása ezer tonnában kifejezve. Forrás: Russia Fossil Tracker

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images