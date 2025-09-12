  • Megjelenítés
Döntött a szaktárca: jelentős korlátozás jön Tokaj környékén
Gazdaság

Döntött a szaktárca: jelentős korlátozás jön Tokaj környékén

Portfolio
Újabb korlátozás lép életbe a Tokaj környékén és a Bodrogközben közlekedő teherforgalomban: a jövőben nem kaphatnak engedélyt a követ szállító nehézgépjárművek a térség közútjain - írja az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A szaktárca döntése értelmében az alföld felé irányuló kőszállításokat

vasúton kell lebonyolítani.

A minisztérium adatai szerint eddig évente mintegy 900 ezer tonna követ szállítottak kamionok a térség útjain. A mostani intézkedés a korábbi, a nemzetközi tranzit teherforgalmat érintő tiltást egészíti ki, amelyet még a 2010-es évek elején vezettek be a zaj- és forgalomterhelés csökkentése érdekében.

Az intézkedéstől a helyi lakosság közlekedési és környezeti terhelésének mérséklését várják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
015A1595
Gazdaság
Székesfehérváron indul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Pénzcentrum
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility