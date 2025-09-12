Döntött a szaktárca: jelentős korlátozás jön Tokaj környékén

Újabb korlátozás lép életbe a Tokaj környékén és a Bodrogközben közlekedő teherforgalomban: a jövőben nem kaphatnak engedélyt a követ szállító nehézgépjárművek a térség közútjain - írja az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A szaktárca döntése értelmében az alföld felé irányuló kőszállításokat

vasúton kell lebonyolítani.

A minisztérium adatai szerint eddig évente mintegy 900 ezer tonna követ szállítottak kamionok a térség útjain. A mostani intézkedés a korábbi, a nemzetközi tranzit teherforgalmat érintő tiltást egészíti ki, amelyet még a 2010-es évek elején vezettek be a zaj- és forgalomterhelés csökkentése érdekében.

Az intézkedéstől a helyi lakosság közlekedési és környezeti terhelésének mérséklését várják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images