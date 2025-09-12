  • Megjelenítés
Egy kőhajításnyira lehetünk India és az USA megállapodásától
Az utóbbi hetek látványos csörtéi ellenére az India-USA kereskedelmi megállapodás közelebb lehet, mint gondoltuk. Csütörtökön Trump indiai nagykövete a szenátusi meghallgatásán azt mondta, a következő pár hétben sikerülhet nyélbe ütni az alkut.

Sergio Gor úgy nyilatkozott,

Jelenleg nem állunk olyan messze egymástól a megállapodás tekintetében. Valójában az egyezség részleteiről tárgyalnak.

Hozzátette, hogy Új-Delhi tárgyalódelegációja várhatóan jövő héten találkozik majd Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel – hívta fel a figyelmet a Bloomberg.

Gor is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok számára prioritás, hogy az indiaiakat távol tartsa Kínától és Oroszországtól. Elismerte, hogy most épp adódnak kisebb nehézségek a kapcsolatban ("hiccups"), de a megoldásuk már folyamatban van.

A nagykövet szavai meglepően hathatnak az elmúlt hetek, hónapok eseményei után. Donald Trump amerikai elnök azzal akarta elérni, hogy Új-Delhi leváljon az orosz olaj- és gázbeszerzésekről, hogy rettentően magas vámtarifákkal fenyegette meg. India azonban nem hagyott fel a vásárlásokkal, sőt, szimbolikusan is kifejezte ellenállását az USA követelésével szemben a tiencsini Sanghaji Együttműködési Szervezetének csúcstalálkozóján való részvételével. Még olyan kép is készült az eseményről, ahol Narendra Modi indiai miniszterelnök és Vlagyimir Putyin kézen fogva sétáltak.

Hiába az amerikai fenyegetések, India kitart az orosz olaj mellett

Putyin nyerte a Trump-India csörtét

Globális olajárrobbanást okozna, ha India leszokna az orosz importról

Trump kormánya az elmúlt pár napban békejobbot nyújtott Indiának, azonban ahhoz, hogy tényleg megállapodás szülessen, az orosz olajra kivetett 25%-os büntetővámnak mennie kell

– mondta a Bloombergnek Biswajit Dhar, az Új-Delhiben működő kutatóintézet, a Társadalmi Fejlődés Tanácsának professzora. "A kereskedelmi megállapodás attól függ, hogy az Egyesült Államok mennyire hajlandó megérteni India érzékenységét olyan kulcsfontosságú területeken, mint a mezőgazdaság és az energiaágazat."

A mostani, bizakodó nyilatkozatok ellenére

valójában nem látszik még, hogy a végén melyik fél fog engedni a legfontosabb kérdésben, az orosz szénhidrogénekről való leválás ügyében.

Trump minden bizonnyal szeretne elkerülni egy újabb TACO-val járó arcvesztést. Azonban ahogy Sergio Gor is említette tegnapi nyilatkozatában, az ország középosztálya is nagyobb, mint a teljes USA – egy ilyen tárgyalópartnert nehéz sarokba szorítani.

