Elképesztő méreteket ölt a kínai olajétvágy

A Goldman Sachs elemzése alapján

Kína várhatóan felgyorsítja kőolajkészleteinek felhalmozását idén és 2026-ban is.

Az ázsiai ország előreláthatólag napi 500 000 hordóval növeli készleteit a következő öt negyedévben - nyilatkozta Daan Struyven, a bank olajkutatási részlegének vezetője egy interjúban. Ez az optimista előrejelzés jelentősen meghaladja a Kína közelmúltbeli készletfelhalmozási törekvéseire vonatkozó becsléseket.

A Szingapúrban megrendezett Ázsiai-Csendes-óceáni Kőolaj Konferencián a résztvevők kiemelték, hogy a kínai vásárlások támogatták a keresletet és stabilizálták az olajárakat, miközben a globális piacon túlkínálat fenyeget. A Gunvor Group kutatási vezetője, Frederic Lasserre becslése szerint az elmúlt hónapokban naponta körülbelül 200 000 hordónyi olajat adtak a kínai készletekhez.

Kína készletei, különösen a stratégiai tartalékok, szigorúan őrzött állami titoknak számítanak, ami megnehezíti az abszolút szintek vagy a vásárlási ütem becslését. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az olaj jelentős része szankciókkal sújtott országokból származhat, mint Oroszország, Irán és Venezuela.

A Goldman Sachs a kínai erőteljes olajvásárlások ellenére is arra számít, hogy a

Brent olaj ára jövőre 50 dollár körüli szintre esik hordónként.

A Nemzetközi Energiaügynökség csütörtökön közzétett előrejelzése szerint 2026-ban rekordméretű olajfelesleg várható, amely a korábbi előrejelzéseknél is nagyobb lesz, mivel az OPEC+ és más termelők növelik kibocsátásukat.

