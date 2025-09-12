Fontos részlet derült ki az új autópálya-matricáról

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) új matricatípust vezet be 2026. január 1-jétől az M1-es autópálya felújítása miatt. Az "M1-es sztrádamatrica" néven bevezetendő új típus kedvezményes áron biztosít közlekedési lehetőséget azoknak, akik az autópálya felújítása miatt többletterhet viselnek - mondta Bartal Tamás az InfoRádióban.
A kedvezményes matrica lényege, hogy aki
- Pest,
- Fejér,
- Komárom-Esztergom
- és Győr-Moson-Sopron vármegyékre
együttesen vásárol jogosultságot, az mindössze 15 ezer forintért teheti ezt meg, ami közel 50 százalékos kedvezményt jelent a külön-külön megvásárolt vármegyei matricák árához képest.
A kedvezményes matrica igénybevételéhez nem szükséges az érintett vármegyékben lakcímmel rendelkezni.
Az egyetlen korlátozás, hogy a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek nem vehetik igénybe a kedvezményt - hangsúlyozta.
Az új matricatípus a többi autópálya-matricához hasonlóan éves érvényességű lesz, már 2025 végén megvásárolható, és 2026. január 1-től 2027. január 31-ig lesz érvényes. A matricát a megszokott értékesítési csatornákon - applikációkban, internetes oldalakon és benzinkutaknál - lehet majd megvásárolni.
A kedvezményes matrica bevezetése az M1-es autópálya felújításához kapcsolódik, amely 2029-ig tart.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
