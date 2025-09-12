  • Megjelenítés
Fontos részlet derült ki az új autópálya-matricáról
Bár korábban úgy volt, hogy az M1-es autópályát érintő megyei matricákat csak az adott megyék lakosai vehetik meg,  Bartal Tamás, a NÚSZ elnök-vezérigazgatója azt mondta az Infostartnak, hogy ilyen megkötés nem lesz.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) új matricatípust vezet be 2026. január 1-jétől az M1-es autópálya felújítása miatt. Az "M1-es sztrádamatrica" néven bevezetendő új típus kedvezményes áron biztosít közlekedési lehetőséget azoknak, akik az autópálya felújítása miatt többletterhet viselnek - mondta Bartal Tamás az InfoRádióban.

A kedvezményes matrica lényege, hogy aki

  • Pest,
  • Fejér,
  • Komárom-Esztergom
  • és Győr-Moson-Sopron vármegyékre

együttesen vásárol jogosultságot, az mindössze 15 ezer forintért teheti ezt meg, ami közel 50 százalékos kedvezményt jelent a külön-külön megvásárolt vármegyei matricák árához képest.

A kedvezményes matrica igénybevételéhez nem szükséges az érintett vármegyékben lakcímmel rendelkezni.

Az egyetlen korlátozás, hogy a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek nem vehetik igénybe a kedvezményt - hangsúlyozta.

Az új matricatípus a többi autópálya-matricához hasonlóan éves érvényességű lesz, már 2025 végén megvásárolható, és 2026. január 1-től 2027. január 31-ig lesz érvényes. A matricát a megszokott értékesítési csatornákon - applikációkban, internetes oldalakon és benzinkutaknál - lehet majd megvásárolni.

A kedvezményes matrica bevezetése az M1-es autópálya felújításához kapcsolódik, amely 2029-ig tart.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Gazdaság
