Forradalmi újítás: ezzel a funkcióval több millió betegen segíthet az Apple

Az Apple bejelentette, hogy

a szeptemberben bemutatott hipertónia-érzékelő rendszere a jövő héttől lesz elérhető,

miután csütörtökön megkapta az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) jóváhagyását. A funkció 150 országban és régióban lesz használható, köztük az Egyesült Államokban, Hongkongban és az Európai Unióban.

Az új eszköz az Apple Watch optikai pulzusérzékelőjének adatait használja, hogy elemezze, hogyan reagálnak a felhasználó véredényei a szívverésekre egy 30 napos időszak alatt. Ha a rendszer krónikus magas vérnyomás jeleit észleli, értesíti a felhasználót, és javasolja, hogy ossza meg az eredményeket orvosával.

A funkció az Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2 és Ultra 3 modelleken lesz elérhető. Az Apple közlése szerint a hipertónia-érzékelő rendszert fejlett gépi tanulással fejlesztették ki, több mint 100 000 résztvevővel végzett tanulmányok adatai alapján.

A magas vérnyomás világszerte mintegy 1,3 milliárd felnőttet érint,

és elsődleges kockázati tényezője a stroke-nak, szívinfarktusnak és vesebetegségeknek, amelyek gyakran életmódbeli változtatásokkal és orvosi beavatkozásokkal kezelhetők.

