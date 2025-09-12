  • Megjelenítés
Friss kutatás: kiderült, melyik étkezési szokás növeli meg drasztikusan a halálozás kockázatát időskorban
Friss kutatás: kiderült, melyik étkezési szokás növeli meg drasztikusan a halálozás kockázatát időskorban

Portfolio
Egy új tanulmány szerint az idősebb felnőtteknél a késői reggeli fogyasztása növelheti a halálozás kockázatát, és összefüggésbe hozható különböző egészségügyi problémákkal - írja a CBS News.
A Mass General Brigham kutatása kimutatta, hogy az idősebb felnőttek körében a késői reggeli fogyasztása összefüggésbe hozható a megnövekedett halálozási kockázattal.

Kutatásunk azt sugallja, hogy az idősebb felnőttek étkezési időpontjainak változása, különösen a reggeli időzítése, könnyen nyomon követhető jelzője lehet az általános egészségi állapotuknak

- nyilatkozta Hassan Dashti táplálkozástudós, a tanulmány vezető szerzője.

A vizsgálat szerint a későbbi reggeli következetesen összefüggött a depresszióval, fáradtsággal és szájüregi egészségügyi problémákkal, valamint rossz alvással és az étkezések elkészítésének nehézségeivel.

A kutatók szerint a késői reggeli általában az "éjszakai baglyok" szokása. Egy 2018-as tanulmány megállapította, hogy a későn fekvőknek magasabb a halálozási kockázatuk, mint azoknak, akik korán fekszenek és korán kelnek.

A kutatás az Egyesült Királyságban élő, 42 és 94 év közötti, körülbelül 3000 ember adatait és vérmintáit vizsgálta, akiket legalább 20 éven át követtek nyomon.

A kutatók megállapították, hogy az idősebb felnőttek az életkor előrehaladtával hajlamosak később fogyasztani a reggelit és a vacsorát.

Eddig korlátozott betekintésünk volt abba, hogyan alakulnak az étkezési időpontok az élet későbbi szakaszában, és ez a változás hogyan kapcsolódik az általános egészséghez és élettartamhoz - mondta Dashti. Hozzátette, eredményeink segítenek kitölteni ezt a hiányt, kimutatva, hogy a későbbi étkezési időpont, különösen a késleltetett reggeli, összefügg az egészségügyi kihívásokkal és a megnövekedett halálozási kockázattal az idősebb felnőtteknél.

A tanulmány szerint az idősebb felnőttek ösztönzése arra, hogy következetes időpontokban étkezzenek,

az egészséges öregedést és hosszú élettartamot elősegítő átfogóbb stratégiák részévé válhat.

