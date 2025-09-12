Hirtelen megállt a növekedés Európa egyik legnagyobb gazdaságában

A legfrissebb adatok szerint júliusban stagnált a brit gazdaság aktivitása, vagyis erős lassulást mutat a júniusi 0,4 százalékos havi növekedéshez képest. Az Egyesült Királyság gazdasága idén felemás képet mutat: februárban, márciusban és júniusban 0,5 százalék körüli bővülést produkált, a többi hónapban azonban stagnált vagy zsugorodott.

Az elemzői várakozásoknak megfelelő GDP-adat az erősödő építőipar és szolgáltatószektor, valamint a gyengülő feldolgozóipar eredőjeként alakult ki.

Bár az év első felében a brit gazdasági növekedés meghaladta a G-7 országok mindegyikét (1 százalék volt a bővülés), a nyári lassulás komoly kihívás elé állítja majd a munkáspárti kormányt. A politikai vezetés ugyanis kiemelt céljának tekinti a lakosság életminőségének javítását, amit azonban egyre inkább hátráltat a költségvetési mozgástér hiánya. A kormánynak jelenleg nagy szüksége lenne a növekedésre, ennek pozitív hatása ugyanis a lakossági megítélés mellett az adóbevételekben is megmutatkozna.

A brit vállalatok azonban jelenleg egyre nagyobb nyomás alatt vannak, köszönhetően a vámháborúnak, illetve az áprilisi minimálbér-emelésnek és a munkaerőt terhelő adók és járulékok emelésének. A fogyasztók ráadásul további adóemelésekre készülnek, amelyre szintén a költségvetési hiány mérséklése miatt van szükség.

A növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat a Bank of England (BoE) vezetői is osztják, amelyet ráadásul a gyengülő munkaerőpiac is erősít.

A piaci elemzők az év második második félévben szintén lassabb növekedési ütemre számítanak, bár Nagy-Britannia várhatóan még ezzel együtt is felülmúlja az eurózóna vezető gazdaságait.

