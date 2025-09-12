Ijesztő számot közöltek: nem is sejtjük, mit művelünk a Balatonnal

A nyári időszakban a Balaton partjait látogató fürdőzők tömegei a napsugárzás káros hatásai ellen különböző fényvédő készítményeket használnak. Ezek a kozmetikai termékek – naptejek, napkrémek – UV-szűrő hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek megvédik a bőrt az ultraibolya sugárzástól.

A fényvédő készítmények két fő típusba sorolhatók: a fizikai UV-szűrők ásványi részecskéket tartalmaznak, amelyek a bőr felszínén visszaverik a napsugarakat, míg a kémiai (szintetikus) UV-szűrők hatóanyagai a bőr mélyebb rétegeibe szívódnak fel, ahol elnyelik az UV-sugárzás energiáját.

A vízi ökoszisztémák szempontjából elsősorban a kémiai UV-szűrők jelentenek kockázatot, mivel fürdőzés közben ezek jelentős része lemosódik a bőrről és közvetlenül a tó vizébe kerül.

A szennyezés mértéke jóval nagyobb, mint azt a legtöbben gondolnák.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoportjának számításai szerint

a nyári csúcsszezonban naponta akár 850 kilogramm kémiai UV-szűrő hatóanyag juthat a Balatonba.

Ennek következtében ezek a vegyületek már kimutathatók a tó vizéből, üledékéből, valamint a vízi élőlényekből, például algákból és kagylókból is.

Az intézet kutatói három éve folytatnak rendszeres monitoring vizsgálatokat a Balaton 13 frekventált strandján. A mérések során az öt leggyakrabban használt kémiai UV-szűrő vegyület koncentrációját követik nyomon, és értékelik azok ökológiai kockázatait.

A kutatómunka nem korlátozódik csupán a szennyezés mértékének feltárására. Az intézet munkatársai laboratóriumi kísérletekben vizsgálják e vegyületek vízi élőlényekre gyakorolt hatását, valamint olyan módszerek kidolgozásán is dolgoznak, amelyekkel hatékonyan eltávolíthatók lennének ezek a szennyező anyagok a vízből.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet egyéb kutatási irányai mellett, egy vállalati partnerrel együttműködve, célul tűzte ki természetes UV-szűrő vegyületcsoport azonosítását is, amelyből a jövőben környezetbarát termékek fejleszthetők.

