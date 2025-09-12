  • Megjelenítés
Ijesztő számot közöltek: nem is sejtjük, mit művelünk a Balatonnal
Gazdaság

Ijesztő számot közöltek: nem is sejtjük, mit művelünk a Balatonnal

Portfolio
A Balaton vizét jelentős mértékben terhelik a fényvédő készítmények hatóanyagai, amelyek a nyári szezonban naponta akár 850 kilogramm mennyiségben is bekerülhetnek a tóba. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei rendszeresen vizsgálják a szennyezés mértékét és annak ökológiai hatásait - írja Facebook-oldalán a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

A nyári időszakban a Balaton partjait látogató fürdőzők tömegei a napsugárzás káros hatásai ellen különböző fényvédő készítményeket használnak. Ezek a kozmetikai termékek – naptejek, napkrémek – UV-szűrő hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek megvédik a bőrt az ultraibolya sugárzástól.

A fényvédő készítmények két fő típusba sorolhatók: a fizikai UV-szűrők ásványi részecskéket tartalmaznak, amelyek a bőr felszínén visszaverik a napsugarakat, míg a kémiai (szintetikus) UV-szűrők hatóanyagai a bőr mélyebb rétegeibe szívódnak fel, ahol elnyelik az UV-sugárzás energiáját.

A vízi ökoszisztémák szempontjából elsősorban a kémiai UV-szűrők jelentenek kockázatot, mivel fürdőzés közben ezek jelentős része lemosódik a bőrről és közvetlenül a tó vizébe kerül.

A szennyezés mértéke jóval nagyobb, mint azt a legtöbben gondolnák.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoportjának számításai szerint

a nyári csúcsszezonban naponta akár 850 kilogramm kémiai UV-szűrő hatóanyag juthat a Balatonba.

Ennek következtében ezek a vegyületek már kimutathatók a tó vizéből, üledékéből, valamint a vízi élőlényekből, például algákból és kagylókból is.

Az intézet kutatói három éve folytatnak rendszeres monitoring vizsgálatokat a Balaton 13 frekventált strandján. A mérések során az öt leggyakrabban használt kémiai UV-szűrő vegyület koncentrációját követik nyomon, és értékelik azok ökológiai kockázatait.

A kutatómunka nem korlátozódik csupán a szennyezés mértékének feltárására. Az intézet munkatársai laboratóriumi kísérletekben vizsgálják e vegyületek vízi élőlényekre gyakorolt hatását, valamint olyan módszerek kidolgozásán is dolgoznak, amelyekkel hatékonyan eltávolíthatók lennének ezek a szennyező anyagok a vízből.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet egyéb kutatási irányai mellett, egy vállalati partnerrel együttműködve, célul tűzte ki természetes UV-szűrő vegyületcsoport azonosítását is, amelyből a jövőben környezetbarát termékek fejleszthetők.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy fejlesztés jön a Balatonon, teljesen átrajzolják az egyik partszakaszt

Lehull a lepel: ezek voltak a legnépszerűbb belföldi úti célok nyáron

Őszi hajózási szezon vette kezdetét a Balatonon

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kavosz roadshow
Gazdaság
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ
Pénzcentrum
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility