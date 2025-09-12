Itt a lista, ezekkel az új adókönnyítésekkel készül a kormány

A Nemzetgazdasági Minisztérium legfrissebb közleménye beszámolt arról, hogy a kormány vizsgálja a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jövő évi adótörvény-javaslatait.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a javaslatok között szerepel a szocho további 1 százalékpontos csökkenése,
ami éves szinten mintegy 200 milliárd forint adókiengedést jelent a vállalkozások számára.
A szocho-csökkentés mellett a vállalkozókat képviselő szervezetek több kisebb adójavaslatot is tettek, melyek célja az egyéni- és kisvállalkozások terheinek enyhítése. A javaslatok között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának többlépcsős emelése is, amelynek következtében jövőre 20 millió forint lehet az értékhatár, 2027-ben 22 millió forint, 2028-ban pedig 24 millió forint. A javaslat mintegy 150 ezer vállalkozást érinthet. Az átalányadózók esetében a költségátalány 40 százalékról 50 százalékra emelésére tett javaslatot az MKIK. Szintén felmerült a szocho-alap esetén alkalmazott 112,5 százalékos szorzó eltörlése, amely a javaslat értelmében a társadalombiztosítási alaphoz hasonlóan 100 százalék lenne a továbbiakban. Ez mintegy 10 milliárd forintnyi kedvezményt jelentene az érintett 140 ezer egyéni vállalkozónak. Végül pedig a KIVA értékhatárának duplázása is szerepel a képviseleti szervezetek terveiben, ami 3-5 ezer vállalkozással bővítené az adóra jogosultak körét 2026-tól.
A tervezett adócsökkentések részleteiről korábban itt írtunk:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Radikális lépéssel fenyeget a Ryanair vezére
Rengeteg embert érinthet.
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
500 milliárd dollárt érhet a cég.
Aggasztó jelek az építőiparban
Megjöttek a júliusi adatok.
Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók
A "párnacihába" dugdossák a millióikat.
Ritka szalmonellatörzs okozott járványt Ausztriában
Még keresik a forrását.
Quaestor-botrány: még mindig megvan Tarsoly Csabáék luxusvillája
A cégvezér egy II. kerületi lakásban várja jogerős ítéletét.
Itt van a bejelentés: az ukrán frontra megy a drónok legrosszabb rémálma
Különösen hatékony az UAV-k ellen.
Védőállást vett fel a spanyol bankfelvásárlási sztori célpontja
Mi sül ki ebből?
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.