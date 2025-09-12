  • Megjelenítés
Itt a lista, ezekkel az új adókönnyítésekkel készül a kormány
Portfolio
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben számolt be arról, hogy befogadták és vizsgálják a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adóreform-javaslatait. A legfontosabb vitatémát várhatóan a szocho 1 százalékpontos csökkentése szolgáltatja majd, de terítékre kerülhet az alanyi áfamentesség, az átalányadó, a szocho-alap és a KIVA értékhatárának kérdése.

A Nemzetgazdasági Minisztérium legfrissebb közleménye beszámolt arról, hogy a kormány vizsgálja a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jövő évi adótörvény-javaslatait.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a javaslatok között szerepel a szocho további 1 százalékpontos csökkenése,

ami éves szinten mintegy 200 milliárd forint adókiengedést jelent a vállalkozások számára.

A szocho-csökkentés mellett a vállalkozókat képviselő szervezetek több kisebb adójavaslatot is tettek, melyek célja az egyéni- és kisvállalkozások terheinek enyhítése. A javaslatok között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának többlépcsős emelése is, amelynek következtében jövőre 20 millió forint lehet az értékhatár, 2027-ben 22 millió forint, 2028-ban pedig 24 millió forint. A javaslat mintegy 150 ezer vállalkozást érinthet. Az átalányadózók esetében a költségátalány 40 százalékról 50 százalékra emelésére tett javaslatot az MKIK. Szintén felmerült a szocho-alap esetén alkalmazott 112,5 százalékos szorzó eltörlése, amely a javaslat értelmében a társadalombiztosítási alaphoz hasonlóan 100 százalék lenne a továbbiakban. Ez mintegy 10 milliárd forintnyi kedvezményt jelentene az érintett 140 ezer egyéni vállalkozónak. Végül pedig a KIVA értékhatárának duplázása is szerepel a képviseleti szervezetek terveiben, ami 3-5 ezer vállalkozással bővítené az adóra jogosultak körét 2026-tól.

