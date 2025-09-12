Jelentős bírságot úszott meg a Microsoft

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy hét évre vagy annál hosszabb időre kötelező érvényűvé teszi a Microsoft ajánlatát, amely

véget vet a Teams és az Office termékek összekapcsolásának.

A Bizottság tavaly azzal vádolta meg a vállalatot, hogy versenyszabályokat sértett a két termék "visszaélésszerű" összekapcsolásával.

Teresa Ribera, a tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős ügyvezető alelnök közleményében hangsúlyozta, hogy a döntés célja annak biztosítása, hogy a versenytársak hatékonyan versenyezhessenek a Teams-szel szemben.

A kötelezettségvállalások értelmében, amelyeket a Microsoft először májusban jelentett be, az amerikai szoftveróriás kedvezményes áron kínálja majd Office 365 és Microsoft 365 szoftvercsomagjainak Teams nélküli verzióit, valamint lehetővé teszi a hosszú távú licenccel rendelkező ügyfelek számára, hogy Teams nélküli csomagokra váltsanak. A vállalat emellett biztosítja a Teams-szel versenyző eszközök és bizonyos Microsoft-termékek közötti együttműködést, valamint lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy adataikat a Teams-ből versenytárs termékekbe vigyék át.

A Microsoft további kötelezettségvállalásokat is tett, köztük

a Teams nélküli és a Teams-et tartalmazó Microsoft 365 és Office 365 csomagok közötti árkülönbség 50%-os növelését,

valamint annak egyértelműsítését, hogy a Teams-et tartalmazó csomagokat hirdető Microsoft-webhelyeknek meg kell jeleníteniük a megfelelő Teams nélküli ajánlatot is.

Nanna-Louise Linde, az európai kormányzati ügyekért felelős alelnök pénteki nyilatkozatában kiemelte, hogy a vállalat értékeli a Bizottsággal folytatott párbeszédet, és készen áll az új kötelezettségek azonnali és teljes körű végrehajtására.

