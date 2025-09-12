Jöhet még idén kamatcsökkentés? Az EKB döntéshozói elárulták

  • Megjelenítés
Alaposan feladta a leckét a piacnak az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése és sajtótájékoztatója, amely után mindenki azt találgatja, hogy vajon várható-e még kamatcsökkentés az idén. A Bloomberg beszámolója szerint bár jelenleg kiegyenlítettek a kockázatok, a gazdaság lassulása és az euró további erősödése esetén nem elképzelhetetlen egy további monetáris lazítás. A kérdés magát az EKB Kormányzótanácsát is megosztja: egyes döntéshozók kifejezetten elégedettek a jelenlegi helyzettel, míg mások inkább a lefelé mutató kockázatok erősödésére hívták fel a figyelmet.

A tegnapi kamatdöntő ülésen változatlanul hagyta a betéti kamatokat az Európai Központi Bank (EKB). A monetáris tanács döntését a 2 százalékos jegybanki cél körül mozgó inflációval, valamint a kockázatok kiegyenlítődésével magyarázta. Ezzel együtt azonban látszott, hogy június óta erősödtek a lefelé mutató kockázatok,

a gazdasági növekedés lassulása és az infláció további mérséklődése esetén nem elképzelhetetlen még egy idei monetáris lazítás.

A Kormányzótanács tagjainak nyilatkozatai alapján is látszik, hogy az esetleges év végi lazítás a monetáris politika jelenlegi legfontosabb kérdése. A Kormányzótanácson belül ráadásul némi nézetkülönbség is látszik a kérdést illetően: François Villeroy de Galhau, a francia jegybank elnöke nem zár még egy idei lazítást, a lett Mārtiņš Kazāks és a litván Gediminas Šimkus pedig az opciók nyitva tartását hangsúlyozta. Šimkus ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az inflációs kockázatok továbbra is számottevőek, még ha a pálya összességében javult is júniushoz képest.

Jose Luis Escriva, a spanyol jegybank elnöke és Olli Rehn, a finn jegybank elnöke szerint az EKB jelenleg kifejezetten jó helyzetben van, a jövőbeli kihívások kezelésére pedig minden eszköz rendelkezésre áll. Ezen véleményhez csatlakozott a ciprusi Christodoulos Patsalides is, aki szerint egyelőre nincs ok további enyhítésre. A ciprusi jegybankár nyilatkozatában arra is kitért, hogy a kockázatok jelenleg kiegyenlítettek

Christine Lagarde, az EKB elnöke a tegnapi sajtótájékoztatón újfent kijelentette, hogy a jegybank adatvezérelt üzemmódban marad, azaz nem köteleződik el egyik kamatpálya irányába sem. A következő hónapokban beérkező bér- és szolgáltatásár‑adatok, valamint a nyersanyag‑ és árfolyammozgások lesznek meghatározók. Több döntéshozó azt sugallja, hogy

a decemberi ülés a frissülő előrejelzések miatt kulcsfontosságú lesz az európai monetáris politika jövőjét illetően.

A piaci és intézményi előrejelzések is óvatosabb pályát tükröznek: friss kereskedelmi banki becslések szerint az első lehetséges vágás csak az év végén valószínű, miközben a központi üzenet a “meetingről meetingre” való döntéshozatal és a kockázatok kétoldalú kezelése. Ezzel összhangban többnyire a következő ülésen a kamatok változatlanul tartása várható, de az EKB kommunikációja továbbra is igyekszik elkerülni az előre elköteleződést.

