Kisiklott egy vonat Magyarkútnál

A Vácról 7:38-kor indult S750-es vonat (32222) több kocsija kisiklott Magyarkút megállóhelynél. A baleset oka egyelőre ismeretlen.

Az elsődleges információk szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést az incidensben.

A baleseti helyszínelés és műszaki mentés következtében pénteken módosított menetrend szerint közlekednek az S750-es vonatok.

A Vác-Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk.

Az S750-es járatok a baleset miatt csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között közlekednek. Vác és Berkenye között pótlóbuszokat állítottak forgalomba, amelyek Kisvácot is érintik.

A pótlóbuszok a közúti adottságok miatt nem állnak meg Fenyveshegyen, Magyarkút-Verőcén, Magyarkúton és Szokolyán. Az utasok Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es és 352-es VOLÁN járatokat vehetik igénybe, amelyeken a vasúti jegyeket is elfogadják.

