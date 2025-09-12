Legalább 2070-ig működhet Ausztrália egyik legszennyezőbb üzeme

Murray Watt környezetvédelmi miniszter engedélyezte a Nyugat-Ausztráliában található North West Shelf projekt további 40 évig tartó működését, közel négy hónappal az előzetes jóváhagyás után. A Woodside 48 feltételt fogadott el, amelyek célja a helyi aboriginal sziklarajzok védelme és a kibocsátások csökkentése.

Az üzemnek 2050-re nettó nulla üvegházgáz-kibocsátást kell elérnie

a Safeguard Mechanism szabályozás keretében.

A North West Shelf, amely 1989-ben exportálta Ausztrália első cseppfolyósított földgáz-szállítmányát, az ország egyik legnagyobb szennyezőjének számít. A létesítmény 2070-ig várható kibocsátása – beleértve a külföldön elégetett gáz által okozott szennyezést is –

becslések szerint Ausztrália jelenlegi éves összkibocsátásának mintegy tízszerese lehet.

A projekt kritikát kapott a közeli ősi aboriginal sziklarajzokra gyakorolt potenciális hatása miatt is, amely több mint egymillió vésetet tartalmaz. Watt miniszter júliusban sikeresen lobbizott azért, hogy a területet az ENSZ kulturális világörökségi helyszínné nyilvánítsa.

A Labor-kormány, amely a klímaváltozás elleni küzdelmet helyezte politikája középpontjába, azzal érvel, hogy a földgáz létfontosságú a megújuló energiaforrások támogatásához belföldön és külföldön egyaránt, valamint a szennyezőbb széntüzelésű erőművek kiváltásához.

A jóváhagyás megszerzése után a Woodside a Browse projekt engedélyezésére összpontosít, amely egy másik vitatott beruházás, amelynek célja a hatalmas tengeri gázmezőkről származó földgáz szállítása az LNG-üzembe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images