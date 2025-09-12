Megszólalt a MÁV-csoport vezére a vonatbaleset után

A bejegyzésében kiemelte, a további megállapításokhoz részletes vizsgálatra van szükség,

a vizsgálat lefolytatását azonnal elrendelte.

Hegyi Zsolt hangsúlyozta, a siklásos baleseteket különösen komolyan veszik a MÁV-csoportnál, ezzel az esettel is így tesznek.

Az ilyen és ehhez esetek túlnyomó részében általában nem egyetlen ok, hanem több szerencsétlen körülmény együttállása vezet a balesethez

- írta a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hozzátette, a konkrét esettől függetlenül természetesen tény, hogy a magyarországi vasúti mellékvonalak mind a gördülőállományukat, mind az infrastruktúrájukat tekintve felújításért, fejlesztésért kiáltanak.

Éppen ennek megvalósítása érdekében gyorsítottuk fel mind a járműbeszerzési, mind a pályafelújítási programjainkat a magyar vasúton, hogy akár bérelt járművel vagy akár hitelből megvalósított infrastruktúrafejlesztéssel, de mielőbb megújíthassuk a főbb vonalak vonatközlekedését. Ezzel ugyanis azonnal új lehetőségeket teremtünk a mellékvonalak megújítására, a Bz-k lecserélésére és a fővonalakról kinyert, jó minőségű pályaelemek új célú hasznosítására is - hangsúlyozta Hegyi Zsolt.

Bejegyzését azzal zárta, a sérült kollégáinak gyors és teljes felépülést kíván, az érintett utasoktól pedig bocsánatot kér. Továbbá mindent elkövetnek, hogy amint másutt, úgy a 75-ös vonalon is teljes biztonsággal szállhasson mindenki ismét vonatra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mihádák Zoltán