Megszólaltak a profik: négy kamatvágás is jöhet Amerikában

Az amerikai gazdaság lassulása és Jerome Powell Jackson Hole-i beszédének hatására felerősödtek a kamatvágásról szóló piaci várakozások Amerikában.

Az év első felében az elemzők egy idei - szeptemberi - kamatcsökkentésre számítottak, melyet Jerome Powell jegybankelnök Jackson Hole-i beszéde után háromra módosítottak. Jelenleg azonban még ennél is több lazítást tartanak elképzelhetőnek a Morgan Stanley közgazdászai, aktuális álláspontjuk szerint ugyanis akár négy egymást követő kamatcsökkentés is következhet az Egyesült Államokban.

A héten közzétett inflációs adat 0,35 százalékos havi növekedést mutatott, a vámok átgyűrűző hatása pedig kevésbé volt érezhető. A maginflációra való átgyűrűzés enyhébbnek tűnik, ez a ráta mindössze 0,18 százalékos havi növekedést mutat. A vártnál alacsonyabb infláció nagyobb bizalmat adhat a Fednek abban, hogy a várakozások a vámok okozta nyomás ellenére is stabilak maradnak

– nyilatkozta Michael Gapen, a szervezet vezető közgazdásza.

A befektetési bank közgazdászai azt is hozzátették, hogy a munkaerőpiac kockázatai nőttek, a nyári foglalkoztatottság ugyanis messze a megszokott szint alatt alakult, miközben a statisztikai hivatal az elmúlt egy évet tekintve is jelentős negatív revíziót hajtott végre.

A Morgan Stanley csapata arra számít, hogy a Fed jelenlegi kamatcsökkentési ciklusa 2,875 százalékos szinten zárul majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images