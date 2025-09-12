Nagyot zuhant az amerikai fogyasztói bizalom

Nagyot romlott az amerikai fogyasztói bizalom, miközben az inflációs várakozások emelkedtek.

A Michigan-i Egyetem felmérése szerint a fogyasztói bizalmi index az előző havi 58,2 pontról 54,2 pontra esett vissza (várakozás: 58 pont). Ezen belül a jelenlegi helyzet megítélése 61,7 pontról 61,2 pontra csökkent (várakozás: 61,3 pont), miközben a jövőbeli kilátások 55,9 pontról 51,8 pontra csökkentek (várakozás: 54,9 pont).

Az inflációs várakozások sem alakultak jól. A lakosság egy éves inflációs várakozás 3,5%-ról 3,9%-ra nőtt, míg az 5 éves inflációs várakozás változatlanul 4,8% maradt.

A bejövő adatok egy stagflációs helyzet irányába mutatnak.

Sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy a reálgazdasági adatok gyorsan romlanak, miközben örülünk, hogy az infláció 2% helyett, nem emelkedik 3%-ról tovább.

És eközben 2026 végére 6 kamatcsökkentést vár a piac.

