Olyan történt Oroszországban, ami mindenkit meglepett

Oroszország jegybankja ma 100 bázisponttal, 17 százalékra csökkentette az alapkamatot. A lépés alulmúlta a piaci várakozásokat, a legtöbb előrejelzés ugyanis 200 bázispontos lazítást valószínűsített. A jegybank döntése egyértelműen jelzi az óvatosságot, és azt, hogy a döntéshozók a fokozatos normalizációt részesítik előnyben. A jegybank indoklása szerint az árnyomás nem lassult kellőképpen, így a nagyobb kamatvágás túl kockázatos lett volna.
A döntés alapján egyértelmű, hogy a monetáris politika továbbra is szigorú marad,
vagyis a kamatpálya lazítása csak lépésről lépésre, az inflációs lefutás igazolódása mellett történik. A jegybank korábbi kommunikációja szerint a kondíciók addig maradnak szigorúak, amíg az infláció tartósan az árstabilitási cél felé felett van. Az orosz jegybank saját várakozásai szerint 2025-ben 18,8–19,6 százalék körül alakulhat az átlagos kamatszint,
ami a mostani vágás után is pozitív reálkamatot implikál.
A lépés egyben ellenállást is tükröz a gyorsabb ütemű lazítást sürgető üzleti és kormányzati szereplői igényekkel szemben. A jegybank már a nyár folyamán is jelezte, hogy a 2023–2024-es túlfűtöttségből eredő inflációs kockázatok és a várakozások lassú lehorgonyzása miatt a túl gyors kamatvágás kockázatos lenne a dezinfláció szempontjából.
Az orosz jegybank szigorú monetáris politikája azt eredményezi, hogy a bankközi és vállalati forrásköltségek csak lassabban enyhülnek, miközben a betéti kamatok mérséklődése is csak apránként következik be. Bár a stratégia összhangban van a jegybank céljával, hogy a várakozásokat tovább horgonyozza,
ugyanakkor jelentős rövid távú növekedési áldozattal járhat.
Oroszországban az áremelkedés üteme sokat csökkent a gazdaság lassulása miatt (ez részben pont a szigorú monetáris politika, részben pedig háború és a szankciók miatt van), ugyanakkor a felfelé mutató kockázatokat továbbra is növeli a rubel gyengülése és az importált infláció. Bár a fogyasztói árak a júliusi 8,8 százalék után augusztusban átlagosan már csak 8,1 százalékkal haladták meg a 2024 azonos hónapjában tapasztaltat, a 200 bázispontos lazításhoz ez sem volt elég.
Pedig a reálgazdaság állapota indokolná a jelentősebb kamatvágást:
a hitelkereslet, a belső fogyasztás és a beruházás egyaránt folyamatosan csökken a magas kamatok miatt, miközben költségvetési oldalról a növekvő hiány pályája és az emiatt növekvő belföldi finanszírozási igény tolja feljebb a hozamgörbét. Oroszország gazdasága az idei év második negyedévében kicsivel ugyan, de elkerülte a technikai recessziót (ennek feltétele a szakértők szerint a gazdaság két egymást követő negyedéves zsugorodása), a szakértők szerint azonban egyre közelebb a válsághoz az eurázsiai ország.
Előretekintve a monetáris politika adatvezérelt üzemmódban marad, azaz a jegybank lépésről lépésre, a beérkező makrogazdasági adatok értékelését követően határozik az alkalmazandó stratégiáról. A kamatpálya jövőjét tekintve az inflációs adatok, a bér‑ és szolgáltatásár‑dinamika, a rubel árfolyama, valamint a fiskális politikai döntések lesznek meghatározóak.
A mai, vártnál kisebb kamatcsökkentés fő üzenete az, hogy a jegybank az infláció mérséklését tekinti elsődlegesnek és csak akkor gyorsít a lazítás ütemén, ha a kockázatok ezt fenntarthatóan megengedik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Előkerült a titokzatos „Ferrari” verzió : jöhet a következő generációs amerikai lopakodó vadászgép, ami felforgathatja a légiháborút
Ezzel az élre törhet az Egyesült Államok.
Így lehet nagyon sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén
Mutatunk 3 ígéretes részvényt.
Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Egy hozzá közel álló személy adhatta fel.
Új Tesla Supercharger töltőállomás nyílik Magyarországon
Akár már ma üzembe helyezhetik.
Béketárgyalások: az oroszok szerint Trump rájött az igazságra
A Kreml szerint ez komoly beismerés.
Trump embere egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: vége van az orosz energia korának
Gyorsan fordult a kocka.
Pofonegyszerű húzással állná útját a Covid-19-hez hasonló járványoknak a világ egyik legerősebb országa
Már törvénybe is foglalták.
Kirk-gyilkosság: fontos felhívást tettek közzé a külföldi beavatkozás esélye miatt
A kormányzó óva intett a közösségi médiától.
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.