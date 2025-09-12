  • Megjelenítés
Olyan történt Oroszországban, ami mindenkit meglepett
Gazdaság

Olyan történt Oroszországban, ami mindenkit meglepett

Portfolio
Az orosz jegybank mai kamatdöntő ülésén 100 bázisponttal csökkentette az irányadó ráta mértékét, amely így jelenleg 17 százalék - számolt be róla a Bloomberg. A döntés némileg meglepte a piaci elemzőket, akik a fokozatosan lassuló infláció és az egyre erősebb növekedési kockázatok miatt 200 bázispontos lazítást vártak. Bár a jegybanki szigor valóban visszaállíthatja az árstabilitást Oroszországban, a folyamat ára a gazdaság recesszióba csúszása lehet.

Oroszország jegybankja ma 100 bázisponttal, 17 százalékra csökkentette az alapkamatot. A lépés alulmúlta a piaci várakozásokat, a legtöbb előrejelzés ugyanis 200 bázispontos lazítást valószínűsített. A jegybank döntése egyértelműen jelzi az óvatosságot, és azt, hogy a döntéshozók a fokozatos normalizációt részesítik előnyben. A jegybank indoklása szerint az árnyomás nem lassult kellőképpen, így a nagyobb kamatvágás túl kockázatos lett volna.

A döntés alapján egyértelmű, hogy a monetáris politika továbbra is szigorú marad,

vagyis a kamatpálya lazítása csak lépésről lépésre, az inflációs lefutás igazolódása mellett történik. A jegybank korábbi kommunikációja szerint a kondíciók addig maradnak szigorúak, amíg az infláció tartósan az árstabilitási cél felé felett van. Az orosz jegybank saját várakozásai szerint 2025-ben 18,8–19,6 százalék körül alakulhat az átlagos kamatszint,

ami a mostani vágás után is pozitív reálkamatot implikál.

A lépés egyben ellenállást is tükröz a gyorsabb ütemű lazítást sürgető üzleti és kormányzati szereplői igényekkel szemben. A jegybank már a nyár folyamán is jelezte, hogy a 2023–2024-es túlfűtöttségből eredő inflációs kockázatok és a várakozások lassú lehorgonyzása miatt a túl gyors kamatvágás kockázatos lenne a dezinfláció szempontjából.

Az orosz jegybank szigorú monetáris politikája azt eredményezi, hogy a bankközi és vállalati forrásköltségek csak lassabban enyhülnek, miközben a betéti kamatok mérséklődése is csak apránként következik be. Bár a stratégia összhangban van a jegybank céljával, hogy a várakozásokat tovább horgonyozza,

ugyanakkor jelentős rövid távú növekedési áldozattal járhat.

Oroszországban az áremelkedés üteme sokat csökkent a gazdaság lassulása miatt (ez részben pont a szigorú monetáris politika, részben pedig háború és a szankciók miatt van), ugyanakkor a felfelé mutató kockázatokat továbbra is növeli a rubel gyengülése és az importált infláció. Bár a fogyasztói árak a júliusi 8,8 százalék után augusztusban átlagosan már csak 8,1 százalékkal haladták meg a 2024 azonos hónapjában tapasztaltat, a 200 bázispontos lazításhoz ez sem volt elég.

Pedig a reálgazdaság állapota indokolná a jelentősebb kamatvágást:

a hitelkereslet, a belső fogyasztás és a beruházás egyaránt folyamatosan csökken a magas kamatok miatt, miközben költségvetési oldalról a növekvő hiány pályája és az emiatt növekvő belföldi finanszírozási igény tolja feljebb a hozamgörbét. Oroszország gazdasága az idei év második negyedévében kicsivel ugyan, de elkerülte a technikai recessziót (ennek feltétele a szakértők szerint a gazdaság két egymást követő negyedéves zsugorodása), a szakértők szerint azonban egyre közelebb a válsághoz az eurázsiai ország.

Előretekintve a monetáris politika adatvezérelt üzemmódban marad, azaz a jegybank lépésről lépésre, a beérkező makrogazdasági adatok értékelését követően határozik az alkalmazandó stratégiáról. A kamatpálya jövőjét tekintve az inflációs adatok, a bér‑ és szolgáltatásár‑dinamika, a rubel árfolyama, valamint a fiskális politikai döntések lesznek meghatározóak.

A mai, vártnál kisebb kamatcsökkentés fő üzenete az, hogy a jegybank az infláció mérséklését tekinti elsődlegesnek és csak akkor gyorsít a lazítás ütemén, ha a kockázatok ezt fenntarthatóan megengedik.

Kapcsolódó cikkünk

Hiába temették már el, még mindig él az orosz gazdaság

Olyat lépett Oroszország, amire három éve nem volt példa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
feher-haz-amerikai-egyesult-allamok
Gazdaság
Nagyot zuhant az amerikai fogyasztói bizalom
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility