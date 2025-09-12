Orbán Viktor nagy arab befektetéseket lengetett be

Eddig 5000 kérelem érkezett be, az ingatlaneladások száma duplájára emelkedett a korábbihoz képest az Otthon Start Program hatására - jegyezte meg a riporter.

A miniszterelnök kifejtette: volt egy felhalmozódott frusztráció a magyar társadalomban, mert azt látták, hogy az ingatlanárak mennek fel, a fizetések nem ilyen gyorsan emelkedtek, és az emberek azt kérdezték: hogyan lesz saját otthonuk?

Szerinte olyan pénzügyi konstrukciót hoztak létre, ami vonzó az emberek számára. Orbán azt mondja, úgy látszik, az albérletárak emelkedése megtorpant, "meglátjuk, egy hónap múlva is így lesz-e."

Úgy fogalmazott: "dőlnek be az engedélykérések", amelyek új lakás építésére vonatkoznak. Megjegyezte:

tízezrével fognak otthon startos lakások épülni.