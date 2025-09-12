Orbán Viktor nagy arab befektetéseket lengetett be

Otthon Start Program
Eddig 5000 kérelem érkezett be, az ingatlaneladások száma duplájára emelkedett a korábbihoz képest az Otthon Start Program hatására - jegyezte meg a riporter.
A miniszterelnök kifejtette: volt egy felhalmozódott frusztráció a magyar társadalomban, mert azt látták, hogy az ingatlanárak mennek fel, a fizetések nem ilyen gyorsan emelkedtek, és az emberek azt kérdezték: hogyan lesz saját otthonuk?
Szerinte olyan pénzügyi konstrukciót hoztak létre, ami vonzó az emberek számára. Orbán azt mondja, úgy látszik, az albérletárak emelkedése megtorpant, "meglátjuk, egy hónap múlva is így lesz-e."
Úgy fogalmazott: "dőlnek be az engedélykérések", amelyek új lakás építésére vonatkoznak. Megjegyezte:
tízezrével fognak otthon startos lakások épülni.
Lengyel incidens és a háború
Orbán szerint szomszédjai vagyunk a háborúban lévő országoknak, ez folyamatos veszélyt jelent. A béketárgyalásokról elmondta: közvetlen kapcsolatban vagyunk az oroszokkal és az amerikaiakkal, illetve az európai hatalmakkal, de nem látunk mindent.
Orbánnak az a véleménye, hogy nagy sebességgel mennek előre a béketárgyalások, de az orosz-ukrán háború csak nekünk nagy probléma, másoknak nem. Nagy kérdés, hogy az orosz energiahordozókkal mi lesz, lehet-e ezeket feldolgozni, kitermelni, megvenni.
A lengyel drónincidens kapcsán leszögezte, Magyarország szolidáris a lengyelekkel, "ott vagyunk velük".
Orbán Viktor Abu Dhabiból jelentekezik be
Orbán Viktor szerint Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között sebes léptű együttműködés bontakozik ki, ez óriási lehetőség Magyarország számára.
Jelentős beruházásokat vonhat be Magyarország, az olajpénzeket befektetik: Szerbiában jelen vannak, ott figyelt fel Orbán rájuk, Közép-Európában ugyanakkor nincsenek jelen.
Orbán szerint ők nyugati gondolkodású befektetők, és már közösen ki is jelölték az iparágakat, ahol együtt tudunk működni velük:
ezek az energiaszektor, a mesterséges intelligencia és a digitális infrastruktúra.
Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára lapunknak múlt héten már nyilatkozott Magyarország szuperszámítógépes terveiről és ezek energiaellátásáról, az interjú itt olvasható:
Ezekhez a területhez nagy mennyiségű energiára van szükség, ezek energiaintenzív beruházások. Megjegyezte, hogy a tárgyalások folytatódnak:
A következő fordulóban le is zárhatunk nagyobb mértékű programot.
Az ország kereskedelmi miniszterével a héten közölt interjút a Portfolio:
Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor
Részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher
