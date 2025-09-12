  • Megjelenítés
Orbán Viktor nagy arab befektetéseket lengetett be
Orbán Viktor nagy arab befektetéseket lengetett be

Orbán Viktor kormányfő fél hét után pár perccel adott élő interjút a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. A beszélgetésen a miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségekkel nagy léptékű beruházásokról az energiaszektor, a mesterséges intelligencia és a digitális infrastruktúra területén. Orbán Viktor emellett az Otthon Start Program első eredményeit értékelte és a lengyel drónincidensről is nyilatkozott. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Eddig 5000 kérelem érkezett be, az ingatlaneladások száma duplájára emelkedett a korábbihoz képest az Otthon Start Program hatására - jegyezte meg a riporter.

A miniszterelnök kifejtette: volt egy felhalmozódott frusztráció a magyar társadalomban, mert azt látták, hogy az ingatlanárak mennek fel, a fizetések nem ilyen gyorsan emelkedtek, és az emberek azt kérdezték: hogyan lesz saját otthonuk?

Szerinte olyan pénzügyi konstrukciót hoztak létre, ami vonzó az emberek számára. Orbán azt mondja, úgy látszik, az albérletárak emelkedése megtorpant, "meglátjuk, egy hónap múlva is így lesz-e."

Úgy fogalmazott: "dőlnek be az engedélykérések", amelyek új lakás építésére vonatkoznak. Megjegyezte:

tízezrével fognak otthon startos lakások épülni.

Lengyel incidens és a háború

Orbán szerint szomszédjai vagyunk a háborúban lévő országoknak, ez folyamatos veszélyt jelent. A béketárgyalásokról elmondta: közvetlen kapcsolatban vagyunk az oroszokkal és az amerikaiakkal, illetve az európai hatalmakkal, de nem látunk mindent.

Orbánnak az a véleménye, hogy nagy sebességgel mennek előre a béketárgyalások, de az orosz-ukrán háború csak nekünk nagy probléma, másoknak nem. Nagy kérdés, hogy az orosz energiahordozókkal mi lesz, lehet-e ezeket feldolgozni, kitermelni, megvenni.

A lengyel drónincidens kapcsán leszögezte, Magyarország szolidáris a lengyelekkel, "ott vagyunk velük".

Orbán Viktor Abu Dhabiból jelentekezik be

Orbán Viktor szerint Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között sebes léptű együttműködés bontakozik ki, ez óriási lehetőség Magyarország számára.

Jelentős beruházásokat vonhat be Magyarország, az olajpénzeket befektetik: Szerbiában jelen vannak, ott figyelt fel Orbán rájuk, Közép-Európában ugyanakkor nincsenek jelen.

Orbán szerint ők nyugati gondolkodású befektetők, és már közösen ki is jelölték az iparágakat, ahol együtt tudunk működni velük:

ezek az energiaszektor, a mesterséges intelligencia és a digitális infrastruktúra. 

Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára lapunknak múlt héten már nyilatkozott Magyarország szuperszámítógépes terveiről és ezek energiaellátásáról

Ezekhez a területhez nagy mennyiségű energiára van szükség, ezek energiaintenzív beruházások. Megjegyezte, hogy a tárgyalások folytatódnak:

A következő fordulóban le is zárhatunk nagyobb mértékű programot.

Az ország kereskedelmi miniszterével a héten közölt interjút a Portfolio:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher

