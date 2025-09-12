Radikális lépéssel fenyeget a Ryanair vezére

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója bejelentette, hogy

kész további egymillió ülőhelyet törölni a spanyolországi járatokról a következő nyári szezonban,

amennyiben folytatódik a vita az állami tulajdonú Aena repülőtér-üzemeltetővel a 6,5 százalékos repülőtéri díjemelés miatt.

Az ír légitársaság már az idei téli és a most lezárult nyári szezonban is törölte közel kétmillió ülőhelyét Spanyolországban.

Két hét múlva visszatérek Madridba, és valószínűleg bejelentek újabb egymillió ülőhely törlését a következő nyárra

- nyilatkozta O'Leary a Financial Timesnak a légitársaság éves közgyűlése után.

"Ha a regionális spanyol repülőterek költségei túl magasak, máshová repülünk. Jobban megéri ugyanazon költséggel olyan helyekre repülni, mint Palma, vagy Jerezbe" - tette hozzá a vezérigazgató, aki felszólította az Aenát a díjemelés visszavonására.

A Ryanair a múlt héten bejelentette, hogy a téli időszakban nem indít járatokat több spanyol repülőtérre, köztük Santiago de Compostelába, Vigóba, Valladolidba, Jerezbe és a Kanári-szigeteken található Tenerifére.

Az Aena, amely szerint a díjemelés utasonként mindössze 0,68 eurót jelent,

a társaság "zsarolással" és tisztességtelenséggel vádolta a Ryanairt.

A repülőtér-üzemeltető elnöke, Maurici Lucena "szemtelennek" nevezte a légitársaságot.

A spanyol kormány nem mutat hajlandóságot a Ryanair támogatására. Óscar Puente közlekedési miniszter a múlt héten szintén "zsarolással" vádolta a légitársaságot, kiállva az Aena mellett, amelyben az államnak 51 százalékos részesedése van.

O'Leary szerint az Aena monopol árazási megközelítést alkalmaz, ahol mindenki ugyanazokat a díjakat fizeti Barcelonában, mint a jelentéktelen repülőtereken, aminek eredményeként az összes regionális repülőtér üres.

Spanyolország a Ryanair második legnagyobb piaca Olaszország után,

a 2025-ös pénzügyi évben eddig a bevételek 18 százalékát adta.

