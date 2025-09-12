Ritka szalmonellatörzs okozott járványt Ausztriában

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

Az Osztrák Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint a megbetegedések 2025 augusztusa óta jelentkeztek, és nyolc tartományból jelentettek eseteket. A fertőzöttek Burgenlandban, Karintiában, Alsó- és Felső-Ausztriában, Salzburgban, Stájerországban, Vorarlbergben és Bécsben élnek.

A betegek közül tizennégyen kórházi kezelésre szorultak.

Az Egészségügyi Minisztérium felkérte az AGES-t és az érintett tartományokat a járvány kivizsgálására, de az élelmiszer-eredetű fertőzés forrását még nem sikerült azonosítani.

A "Salmonella Kenya" törzs Európában ritkának számít, azonban több más európai országban is jelentettek eseteket a közelmúltban. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) nem nevezte meg az érintett országokat, de szóvivőjük szerint az ügynökség figyelemmel kíséri a helyzetet az EpiPulse platformon keresztül.

Az AGES egy másik, Salmonella Enteritidis által okozott járványt is vizsgál 2025 májusa óta, amely legalább 72 megbetegedést okozott, és 32 ember kórházi kezelését tette szükségessé. A fertőzés forrása feltehetően tojás vagy tojástermék lehet.

2024-ben Ausztriában 17 szalmonella-járványt regisztráltak, amelyek 118 megbetegedést és egy halálesetet okoztak. Nemrég közzétették az E. coli baktériummal kapcsolatos éves adatokat is: összesen 2060 mintát elemeztek, amelyek közül 1950 emberi eredetű volt.

