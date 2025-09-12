  • Megjelenítés
Sejtelmes nyilatkozatott tett a kormány: fontos autóipari bejelentés jöhet
Sejtelmes nyilatkozatott tett a kormány: fontos autóipari bejelentés jöhet

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország vált a német és kínai autóipari vállalatok együttműködésének központjává az elektromos átállás folyamatában. Az elkövetkezendő hetekben pedig remek hírekkel szolgálhat majd mindezzel kapcsolatban - írta meg a Világgazdaság.

A világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik – fogalmazott a Facebookra feltöltött videójában Szijjártó Péter. A miniszter hangsúlyozta, hogy ebben a folyamatban a kínai és német vállalatok töltik be a vezető szerepet.

Jó hír, hogy ezek a vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjaikat, itt működnek a leghatékonyabban

– emelte ki a tárcavezető, aki szerint a kormányzat célja, hogy még több német és kínai cég válassza hazánkat.

Ezt követően Szijjártó Péter kijelentette:

Az elkövetkező hetekben remek hírekkel szolgálhatunk.

A Világgazdaság cikkében kiemeli, hogy Magyarországon már most is formálódik egy új elektromosautó-ipari klaszter a BMW, a BYD, valamint az akkumulátorcella-gyártók és alapanyag-beszállítók részvételével. Az Amperex Technology 7,3 milliárd eurós magyarországi üzemét is átalakítja, hogy rugalmasabban reagálhasson az európai autógyártók változó igényeire.

A BYD 1600 milliárd forintos szegedi gyára várhatóan 2026-ban kezdi meg a termelést. A kínai autógyártó 224 tárgyalási fordulót követően döntött Magyarország mellett első európai gyárának helyszíneként. A vállalat európai központját is Budapestre helyezi át Hollandiából, ami mintegy kétezer magasan képzett szakembernek biztosít majd munkalehetőséget - írja a portál.

Anyagukban hangsúlyozzák, hogy a hírek szerint Pécs térségébe is érkezhet egy jelentős autóipari beruházás. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese korábban elmondta, hogy a kormány célja a dél-magyarországi régió felzárkóztatása, ezért egy 600 hektáros ipari zónát hoznak létre Pécs közelében.

A Világgazdaság cikkében kiemeli, bár egyelőre nem tudni, hogy Szijjártó Péter bejelentése pontosan melyik projektre vonatkozik, a miniszter nyilatkozata alapján heteken belül újabb jelentős autóipari beruházás érkezhet Magyarországra.

Címlapkép forrása: EU

