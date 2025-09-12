Súlyos összefüggésre bukkantak a kutatók - Ezért fontos, hogy rendesen aludjunk

Egy a Neurology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az álmatlanság olyan állapot, amelyen változtathatunk, szemben más, a kognitív egészséget befolyásoló genetikai tényezőkkel.
A kutatás fő tanulsága, hogy a krónikus álmatlanság módosítható kockázati tényező lehet a kognitív hanyatlás szempontjából
- nyilatkozta Diego Carvalho, a Mayo Klinika Alváscentrumának neurológusa és alváskutatója.
A vizsgálatban 2750 résztvevő öt éven át tartó neurológiai felméréseken, agyi képalkotó vizsgálatokon és alvási szokásaik értékelésén esett át.
Az eredmények szerint az álmatlanság 40%-kal növelte a kognitív károsodás kockázatát.
Ugyanakkor azoknál, akik növelték alvásidejüket vagy gyógyszeres kezelést alkalmaztak, nem jelentkezett ugyanilyen mértékű romlás.
Az alvás több szempontból is létfontosságú az agy egészségéhez: segít megtisztítani a felesleges szinapszisokat, eltávolítja az agyban felhalmozódott salakanyagokat, és nélkülözhetetlen a memória megszilárdításához, az érzelmi szabályozáshoz és az agy regenerálódásához.
Rachel Salas, a Johns Hopkins Egyetem neurológusa szerint az elégtelen vagy rossz minőségű alvás fokozott neuroinflammációhoz és károsodott szinaptikus plaszticitáshoz vezethet, amelyek hozzájárulnak a kognitív hanyatláshoz.
Az álmatlanság különösen gyakori a 65 év felettieknél, akik azonban gyakran az öregedés természetes részének tekintik az alvászavarokat. Carvalho hangsúlyozza, hogy bár az életkor valóban összefügg bizonyos alvási változásokkal, az elalvási nehézségek, az alvás fenntartásának problémái, a nappali fáradtság és a kognitív zavarok nem az öregedés normális velejárói.
A szakértők szerint segíthet a következetes alvási menetrend kialakítása, az elalvás előtti relaxációs technikák gyakorlása, a megfelelő alvási környezet (sötét, csendes, hűvös szoba), a lefekvés előtti képernyőhasználat korlátozása, valamint a koffein- és alkoholfogyasztás mérséklése.
Ha az alvászavar a viselkedési változtatások ellenére is fennáll, érdemes orvoshoz vagy alváspecialistához fordulni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
