Szijjártó Péter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel beszélt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett telefonon az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatról, valamint energiabiztonsági kérdésekről pénteken.

Remek egyeztetés volt Rubio külügyminiszterrel. Biztató volt hallani, hogy a legutóbbi eszkalációk ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett amellett, hogy békét hozzon Ukrajnának. Magyarország továbbra is támogatja erőfeszítéseit - írta Szijjártó Péter az X-en.

Az amerikai külügyminisztérium honlapján olvasható tájékoztatás szerint Marco Rubio külügyminiszter pénteken egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.

Hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a nemzetközi közösség támogassa a békefolyamatot, amely az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárását célzó, tartós és tárgyalásos megállapodáson alapul.

Az amerikai és a magyar külügyminiszter emellett stratégiai erőfeszítésekről is tárgyaltak az energiaellátás biztonságának megerősítése érdekében.

Utóbbi részlet azért is érdekes lehet, mert Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter felszólította azokat az uniós tagállamokat, amelyek még mindig orosz olajat- és földgázt vesznek, köztük Magyarországot is, hogy szakítsanak az orosz energiahordozókkal és inkább az Egyesült Államoktól vásároljanak.

Chris Wright pénteken egy Brüsszelben tartott rendezvényen kijelentette, hogy

Európának inkább a "barátaitól" kellene beszereznie energiaszükségleteit.

A Politico kérdésére, hogy olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek ellenezték az Európai Bizottság orosz gáz kivezetésére irányuló törekvéseit, végre be kellene-e fejezniük az együttműködést Oroszországgal,

Wright határozott igennel válaszolt.

Címlapkép forrása: EU

